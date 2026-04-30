تأجيل استئناف جنايني مدرسة الإسكندرية لجلسة 23 مايو

قررت محكمة الاستئناف بمحافظة الإسكندرية، اليوم، تأجيل نظر الطعن المقدم من المتهم في قضية الاعتداء على عدد من تلاميذ إحدى المدارس، الصادر ضده حكم بالإعدام، إلى جلسة 23 مايو المقبل، لاستكمال المرافعات والاستماع إلى دفاعه.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهم، بعد إدانته في الواقعة التي أثارت موجة استياء واسعة بين أولياء الأمور، خاصة في ظل صغر سن الضحايا.

وتعود أحداث القضية، التي جرى قيدها بدائرة قسم شرطة المنتزه ثانٍ، إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بتقدم 4 أسر ببلاغات ضد عامل يعمل “جنايني” بإحدى المدارس الدولية، متهمينه بالتعدي على أبنائهم داخل مقر المدرسة.

وأوضحت التحريات أن المتهم ارتكب وقائع الاعتداء بحق عدد من الأطفال في مرحلة رياض الأطفال (KG)، داخل حديقة المدرسة، ما أثار تساؤلات حول منظومة التأمين والرقابة داخل المؤسسة التعليمية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة التحقيقات التي انتهت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، والتي أصدرت حكمها بالإعدام.

ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط متابعة من أسر الضحايا، انتظارًا لما ستؤول إليه الإجراءات القضائية.