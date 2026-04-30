إلهام أبو الفتح
تأجيل استئناف جنايني مدرسة الإسكندرية لجلسة 23 مايو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

قررت محكمة الاستئناف بمحافظة الإسكندرية، اليوم، تأجيل نظر الطعن المقدم من المتهم في قضية الاعتداء على عدد من تلاميذ إحدى المدارس، الصادر ضده حكم بالإعدام، إلى جلسة 23 مايو المقبل، لاستكمال المرافعات والاستماع إلى دفاعه.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهم، بعد إدانته في الواقعة التي أثارت موجة استياء واسعة بين أولياء الأمور، خاصة في ظل صغر سن الضحايا.

وتعود أحداث القضية، التي جرى قيدها بدائرة قسم شرطة المنتزه ثانٍ، إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بتقدم 4 أسر ببلاغات ضد عامل يعمل “جنايني” بإحدى المدارس الدولية، متهمينه بالتعدي على أبنائهم داخل مقر المدرسة.

وأوضحت التحريات أن المتهم ارتكب وقائع الاعتداء بحق عدد من الأطفال في مرحلة رياض الأطفال (KG)، داخل حديقة المدرسة، ما أثار تساؤلات حول منظومة التأمين والرقابة داخل المؤسسة التعليمية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة التحقيقات التي انتهت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، والتي أصدرت حكمها بالإعدام.

ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط متابعة من أسر الضحايا، انتظارًا لما ستؤول إليه الإجراءات القضائية.

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

سيارة جيلي EX2 الكهربائية الجديدة

سعر جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك في السعودية.. صور

بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية

بولستار 4 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

سيارة اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت الجديدة

مواصفات اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت .. شاهد

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد