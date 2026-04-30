الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استقرار أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد اليوم الخميس 30 أبريل 2026

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق الأسماك والمأكولات البحرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات متنوعة من الأسماك الطازجة والمجمدة الواردة من المحافظات الساحلية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز حركة البيع داخل الأسواق.

وأظهرت جولة ميدانية إقبالًا ملحوظًا من المواطنين خلال الساعات الصباحية، خاصة على الأصناف الطازجة التي تُعد عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للأسر، في ظل ما تتمتع به الأسماك من قيمة غذائية عالية، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 والفيتامينات والمعادن المهمة مثل اليود، والتي تسهم في تعزيز صحة القلب وتحسين وظائف الدماغ ودعم جهاز المناعة.

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد اليوم الخميس 30 أبريل 2026

وسجلت أسعار الأسماك اليوم مستويات متباينة حسب النوع والجودة، حيث تراوح سعر البلطي الممتاز بين 80 و120 جنيهًا للكيلوجرام، والبلطي المتوسط من 70 إلى 80 جنيهًا، فيما سجل البلطي الواحاتي من 25 إلى 60 جنيهًا، والبلطي الصغير من 60 إلى 70 جنيهًا، بينما بلغ سعر البلطي الفيليه من 170 إلى 220 جنيهًا للكيلوجرام.

كما تراوح سعر البوري الممتاز بين 180 و260 جنيهًا، والبوري المتوسط من 120 إلى 160 جنيهًا، والبوري طوبار من 160 إلى 180 جنيهًا، وسجل البوري سوبر جامبو من 180 إلى 200 جنيهًا للكيلوجرام، وبلغ سعر المكرونة المجمدة من 50 إلى 170 جنيهًا، بينما سجل سمك موسى من 250 إلى 450 جنيهًا للكيلوجرام.

وفيما يخص المأكولات البحرية، تراوح سعر الكابوريا بين 70 و200 جنيهًا، وكابوريا نتايات من 150 إلى 200 جنيهًا، بينما سجل السردين الطازج من 80 إلى 120 جنيهًا، والسردين المجمد من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلوجرام.

أما الجمبري، فقد سجل البلدي الرصاصي نحو 820 جنيهًا للكيلوجرام، والمستورد 700 جنيه، بينما تراوح سعر الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيهًا، والجمبري جامبو من 450 إلى 550 جنيهًا، وسجل جمبري العقر نحو 180 جنيهًا للكيلوجرام.

وأكد عدد من التجار أن استقرار الأسعار يرجع إلى انتظام عمليات التوريد وتوافر المعروض، إلى جانب استقرار تكاليف النقل، ما ساهم في تحقيق توازن بالسوق. ومن المتوقع استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع تزايد الإقبال على الأسماك كخيار غذائي صحي ومتنوع للأسر.

