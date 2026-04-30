القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة "نقل" من أنه حال توقفه بجانب الطريق بالبحيرة لشراء بعض المأكولات ولدى عودته فوجئ بتحطيم زجاج السيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها ، والزعم بأنه حال إبلاغه لرجال الشرطة أقروا بأنه سيتم حجزه والسيارة إذا حرر محضراً.



بالفحص أمكن تحديد السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ، وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20 الجارى حال توقفه بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة وادى النطرون لشراء بعض المأكولات ، وحال عودته إكتشف وجود كسر بزجاج السيارة وسرقة مبلغ مالى منها ، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة وإدعائه الكاذب بقيام رجال الشرطة بإبلاغه بأنه سيتم حجز السيارة فى حالة تحرير محضر للإهتمام بشكواه.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب واقعة السرقة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة وادى النطرون) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه، وأضاف بإنفاق باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





