رئيس حزب المؤتمر: رسائل وطنية قوية في كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن كلمة عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة عيد العمال حملت العديد من الرسائل الوطنية المهمة، التي تعكس حرص القيادة السياسية على دعم العمال وتعزيز مكانتهم في بناء الدولة الحديثة.



وأكد صميدة ، أن الرئيس السيسي شدد خلال كلمته على تقدير الدولة المصرية لجهود العمال، باعتبارهم أحد أعمدة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس تعكس إيمانًا حقيقيًا بدورهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.



وأضاف رئيس حزب المؤتمر أن القرارات التي تم الإعلان عنها، وعلى رأسها دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تؤكد أن الدولة ماضية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.



وأوضح أن كلمة الرئيس حملت أيضًا رسالة طمأنة للشعب المصري، بأن الدولة مستمرة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم العمال.

واكد رئيس حزب المؤتمر، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع، خاصة العمال، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس السيسي.