انفجار غامض في الحلقة 13 من مسلسل "تحت الأرض" يشعل الصراع داخل عائلة هان أوغلو

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "تحت الأرض" تصعيدًا دراميًا لافتًا، حيث انتقلت الأحداث إلى مرحلة أكثر تعقيدًا وتوترًا، واضعة الشخصيات أمام تحديات مصيرية غير مسبوقة منذ بداية العمل.

بدأت الحلقة بأجواء هادئة داخل مزرعة عائلة هان أوغلو، حيث اجتمع أفراد العائلة في مشهد يوحي بالاستقرار المؤقت، قبل أن ينقلب كل شيء رأسًا على عقب إثر انفجار عنيف استهدف إحدى السيارات داخل المزرعة. الحادث المفاجئ أحدث حالة من الذعر والفوضى، ليكشف سريعًا أن ما جرى لم يكن مجرد صدفة، بل عملية مدبرة بعناية.

الانفجار شكّل نقطة تحول محورية في مسار القصة، إذ فتح الباب أمام موجة من الشكوك والصراعات الداخلية بين أفراد العائلة، خاصة مع غياب أي دلائل واضحة تشير إلى الجهة المسؤولة عن التفجير.

ومن أبرز تداعيات الحادث، تعرض شخصية "ملك" لإصابة خطيرة، ما زاد من حدة التوتر والحزن داخل العائلة، وطرح تساؤلات ملحّة حول مصيره وإمكانية نجاته. هذا التطور دفع الجميع إلى البحث المكثف عن الفاعل، في ظل أجواء مشحونة بالريبة وانعدام الثقة.

ومع تصاعد التحقيقات الداخلية التي قررت العائلة إجراءها بعيدًا عن أي تدخل خارجي، بدأت دائرة الاتهامات تضيق، ليصبح كل فرد محل شك. إلا أن الشبهات سرعان ما تركزت حول "كارتال"، الذي يُعد أحد أبرز الخصوم في الأحداث، خاصة أن أسلوب تنفيذ التفجير يتماشى مع بصمته المعهودة.

الحلقة 13 رسخت فكرة أن الخطر قد يأتي من داخل الدائرة المقربة، وأن الصراع لم يعد فقط مع أعداء خارجيين، بل تحول إلى اختبار قاسٍ للولاء داخل العائلة نفسها، ما يمهد لمواجهات أكثر حدة في الحلقات المقبلة.