29.4 مليار دولار في 8 أشهر | خبير اقتصادي يكشف أسباب وأهمية زيادة تحويلات العاملين بالخارج
دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة
وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة بسبب حرب إيران
1500 جنيه.. تعرف على موعد صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة
الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي ببطولة كأس مصر والرباعية
تصريح صادم من رئيس الأركان الأمريكي : روسيا متورطة في دعم إيران عسكريًا
رجال يد الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأوليمبي
منذ 26 أبريل الماضي.. الطفل معاذ يتغيب عن منزله في حلوان ووالده يستغيث لعودته
أزمة وفد الاتحاد الإيراني في كندا قبل كأس العالم 2026.. انسحاب مفاجئ وخلاف دبلوماسي مع سلطات الهجرة
رئاسة الحرمين تسجل أكثر من 5 ملايين مستفيد من خدماتها الرقمية منذ مطلع 1447هـ
ادعوا له بالرحمة.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

انفجار غامض في الحلقة 13 من مسلسل "تحت الأرض" يشعل الصراع داخل عائلة هان أوغلو

أوركيد سامي

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "تحت الأرض" تصعيدًا دراميًا لافتًا، حيث انتقلت الأحداث إلى مرحلة أكثر تعقيدًا وتوترًا، واضعة الشخصيات أمام تحديات مصيرية غير مسبوقة منذ بداية العمل.

بدأت الحلقة بأجواء هادئة داخل مزرعة عائلة هان أوغلو، حيث اجتمع أفراد العائلة في مشهد يوحي بالاستقرار المؤقت، قبل أن ينقلب كل شيء رأسًا على عقب إثر انفجار عنيف استهدف إحدى السيارات داخل المزرعة. الحادث المفاجئ أحدث حالة من الذعر والفوضى، ليكشف سريعًا أن ما جرى لم يكن مجرد صدفة، بل عملية مدبرة بعناية.

الانفجار شكّل نقطة تحول محورية في مسار القصة، إذ فتح الباب أمام موجة من الشكوك والصراعات الداخلية بين أفراد العائلة، خاصة مع غياب أي دلائل واضحة تشير إلى الجهة المسؤولة عن التفجير.

ومن أبرز تداعيات الحادث، تعرض شخصية "ملك" لإصابة خطيرة، ما زاد من حدة التوتر والحزن داخل العائلة، وطرح تساؤلات ملحّة حول مصيره وإمكانية نجاته. هذا التطور دفع الجميع إلى البحث المكثف عن الفاعل، في ظل أجواء مشحونة بالريبة وانعدام الثقة.

ومع تصاعد التحقيقات الداخلية التي قررت العائلة إجراءها بعيدًا عن أي تدخل خارجي، بدأت دائرة الاتهامات تضيق، ليصبح كل فرد محل شك. إلا أن الشبهات سرعان ما تركزت حول "كارتال"، الذي يُعد أحد أبرز الخصوم في الأحداث، خاصة أن أسلوب تنفيذ التفجير يتماشى مع بصمته المعهودة.

الحلقة 13 رسخت فكرة أن الخطر قد يأتي من داخل الدائرة المقربة، وأن الصراع لم يعد فقط مع أعداء خارجيين، بل تحول إلى اختبار قاسٍ للولاء داخل العائلة نفسها، ما يمهد لمواجهات أكثر حدة في الحلقات المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

ترشيحاتنا

لبنان

الأمم المتحدة: لا وقف حقيقي لإطلاق النار في لبنان.. وأكثر من مليوني شخص حياتهم مهددة

البطيخ

حقيقة تصريح البطيخ.. مسئول شعبة الخضروات يكشف كواليس الأسعار ويبشر بانخفاضات قريبة

اتحاد نقابات عمال مصر

اتحاد نقابات عمال مصر: سوق العمل به أنماط وظيفية جديدة.. والدولة تولي اهتماما بالتدريب المهني

بالصور

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد