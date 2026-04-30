برلماني: الدولة تخطو نحز تعزيز كفاءة القطاع الصحي واستجابة الحكومة لطلبات المواطنين سريعة

أشاد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، بتعاون الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع أعضاء البرلمان، واستجابته لمطالب المواطنين المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية.

وأوضح نوح أنه التقى وزير الصحة والسكان لبحث عدد من الملفات والمطالب المرتبطة بالقطاع الصحي داخل محافظة الشرقية، خاصة في مركز ومدينة أبو حماد، في إطار السعي للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه استعرض خلال اللقاء مختلف الاحتياجات الصحية بصورة شاملة، مؤكدًا أن الاجتماع أسفر عن موافقة الوزير على كافة المطالب المقدمة، في استجابة سريعة تعكس حرص الوزارة على دعم المنظومة الصحية وتحسين كفاءتها.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة القطاع الصحي، والاستجابة لمطالب المواطنين، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مختلف المحافظات.

وأكد النائب محمد نوح أن هذه الاستجابة تعكس حالة من التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددًا على متابعته المستمرة لتنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، بما يحقق تحسنًا ملموسًا في الخدمات الصحية ويلبي احتياجات المواطنين