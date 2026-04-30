سيد الطيب يفتح النار على نظام الطيبات .. ويكشف تجربته الشخصية

شن الفنان سيد الطيب هجومًا على ما يعرف بـ نظام الطيبات الذي ارتبط باسم الراحل الدكتور ضياء العوضي، كاشفا عن تجربته الشخصية معه وما ترتب عليها من آثار صحية.



وأوضح الطيب خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه خاض تجربة برامج التخسيس بعد ترشيح من أحد أصدقائه، حيث توجه إلى عيادة الدكتور ضياء العوضي وبدأ اتباع نظام غذائي صارم يعتمد على تقليل بعض الأطعمة التي اعتاد عليها، خاصة اللحوم.



وأشار إلى أنه التزم بالنظام لفترة، لكنه لاحظ زيادة في وزنه بدلًا من فقدانه، إلى جانب شعوره ببعض الإرهاق، ما دفعه للتوقف عن الاستمرار فيه، خاصة في ظل معاناته من ضغط الدم واعتماده على أدوية منتظمة.



واختتم حديثه بالتأكيد على أنه اضطر لإيقاف التجربة بالكامل بعد شعوره بعدم الاستقرار الصحي، مع ضرورة أن تكون الأنظمة الغذائية أكثر علمية ووضوحًا في التعامل مع الحالات المختلفة.



https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/2013126366221210/