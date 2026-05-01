الفنان سيد الطيب: مرفت أمين كانت تشعر بالرهبة رغم تاريخها الفني الكبير

أكد الفنان سيد الطيب أن الشعور بالرهبة أمام الكاميرا لا يرتبط بسنوات الخبرة أو حجم المسيرة الفنية، مشيرًا إلى أن هذا الإحساس يظل حاضرًا لدى الكثير من الفنانين مهما بلغوا من النجاح.



وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفنانة مرفت أمين كانت من أبرز الأمثلة على ذلك، حيث كانت تعترف دائمًا بأنها تشعر بالرهبة مع بداية كل عمل جديد، رغم تاريخها الفني الكبير وأعمالها المتنوعة مع كبار النجوم.



وأضاف أن هذا الإحساس يعكس احترام الفنان الحقيقي لفنه، ورغبته في تقديم أفضل ما لديه في كل تجربة، معتبرًا أن هذه الحالة من التوتر الإيجابي تساعد على تطوير الأداء والارتقاء به.



