يسرا اللوزي عضوا بلجنة تحكيم مهرجان منصات

تشارك الفنانة يسرا اللوزي والمخرجة نادين خان والمخرج أمير الشناوي في عضوية لجنة تحكيم الدورة العاشرة من مهرجان منصات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو.



ومن المنتظر أن تعمل اللجنة في إطار اختيار الأعمال المشاركة وتقييمها ضمن فعاليات المهرجان.



انتهت نادين خان مؤخراً من تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "بنج كلي"، والمقرر عرضه قريباً ضمن موسم الـ Off Season. وينتمي العمل لنوعية الدراما الطبية، حيث تدور أحداثه في كواليس المستشفيات بأسلوب درامي مشوق.



وكشفت الفنانة يسرا اللوزي عن كواليس وتجربتها الإنسانية والفنية في مسلسل “كان ياما كان”، مؤكدة أن شخصية “داليا” التي قدمتها لم تكن شريرة كما قد يظن البعض، بل كانت شخصية معقدة ومليئة بالمشاعر المتناقضة، وهو ما جعلها تتعاطف معها بشكل كبير خلال العمل.



وأوضحت يسرا اللوزي أن “داليا” تمثل نموذجًا لشخصية تائهة تبحث عن ذاتها وسط ظروف نفسية واجتماعية صعبة، مشيرة إلى أن هذا العمق في التكوين النفسي للشخصية أثر عليها بشكل شخصي، قائلة إن تصرفات الشخصية وحتى مظهرها تركت لديها تأثيرًا نفسيًا ملحوظًا أثناء التصوير.



وأضافت أن ما جذبها للدور هو تركيبة “داليا” المعقدة، حيث تحمل بداخلها مشاعر متضاربة تجعل الحكم عليها أمرًا صعبًا، مؤكدة أن هذه النوعية من الأدوار تمنح الممثل مساحة أكبر للتعبير وإبراز قدراته الفنية.