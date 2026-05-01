مشاجرة داخل الحجز.. الداخلية تكشف تفاصيل إصابة نزيل بقسم شرطة ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيداتملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من تعرض أحد أقاربها محجوز داخل أحد أقسام الشرطة بدمياط للضرب وحدوث إصابته بكدمات.

بالفحص تبين أن خال القائمة على النشر، محجوز بمركز شرطة كفر البطيخ على ذمة إحدى القضايا ، وحدثت بينه وبين أحد المتهمين مشاجرة قاما خلالها بالتعدى على بعضهما البعض بالضرب مما نتج عنه إصابته بكدمة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة فى حينه.

وبإستدعاء القائمة على النشر (ربة منزل- مقيمة بدمياط)، وبسؤالها أقرت بأنها حال زيارتها لخالها بمحبسه شاهدت كدمات أسفل عينيه فقام بإحاطتها بالواقعة فقامت بالنشر لعدم علمها بما تم من إجراءات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





