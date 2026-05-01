18 عامًا حدًا أدنى.. منع زواج القُصّر رسميًا في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين
محافظات

يوم الصداقة المصري الإندونيسي.. مدير عام ثقافة الغربية يؤكد: التبادل الفني رسالة قوية تعكس تاريخ مصر الزاخر بالإبداع

احتفالية اليوم المصري الاندونيسي بطنطا
الغربية أحمد علي

شهد المركز الثقافي لمدينة طنطا بمحافظة الغربية تدشين ، فعاليات اليوم المصري الإندونيسي للتبادل الثقافي، الذي أقيم ضمن برامج وزارة الثقافة، برعاية الدكتورة جيهان زكي، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وبالتعاون مع سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة.

احتفالية كبري 

وجاء اليوم بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، ومحمد نور سالم، المستشار الإعلامي والاجتماعي والثقافي لجمهورية إندونسيا، إلى جانب الدكتور عبد المتعالي، الملحق الثقافي والتربوي لسفارة إندونسيا، ومحمد السيد خلاف، سفير النوايا الحسنة لدولة إندونيسيا، حيث أكدوا جميعا على عمق العلاقات المصرية الإندونيسية، وأهمية تواصل التعاون المشترك في كافة المجالات بين البلدين.

تبادل الخبرات 

من جانبه، أشار وائل شاهين، مدير عام الثقافة بالغربية، خلال كلمته إلى أن اليوم يحمل في طياته رسالة أعمق من مجرد الاحتفال، لافتا إلى أنه تأكيد حقيقي على قوة التبادل الثقافي والفني بين بلدين لكل منهما تاريخ زاخر بالإبداع والتراث، وأضاف بأن وزارة الثقافة تؤمن بأن هذه الشراكة الدولية تمثل امتدادا لدور مصر الريادي في دعم الحوار الثقافي، وتعزيز حضورها الدولي، كمنارة للفكر والفن.

عروض فنية مصرية اندونيسة

هذا وقد شهد اليوم الذي أقيم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، عددا من الفعاليات، بدأت بالسلام الجمهوري لكلا البلدين، فيما تفقد الحضور عدداً من المعارض الفنية والورش الحرفي، وأعقبه باقة منوعة من الفقرات الاستعراضية والفنية، التي قدمتها الفرقة الإندونيسية للفن الشعبي، وفرقة الدف التقليدي، فيما قدمت فرقة الغربية للفنون الشعبية، بقيادة المدرب الفنان رامي جوهر، مجموعة من التابلوهات الاستعراضية، التي عبرت من خلالها عن التراث الفلكلوري للمحافظة، ومن بينها: استعراض التنورة، والنحاسين، كما وقدمت فرقة البانشاك سيلات الإندونيسية، عددا من الفقرات الرياضية لفن الدفاع عن النفس، وذلك قبل أن تختتم فعاليات الحفل الذي قدمته الإعلامية إسراء محمد، بتبادل الدروع بين الجانبين، وتوزيع ميداليات الدورة الودية للشطرنج، التي أقيمت ضمن فقرات يوم الصداقة المصري الإندونيسي.

