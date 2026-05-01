انتقاء أفضل الفنادق وتوفير حافلات حديثة.. الداخلية تنهي استعداداتها لسفر بعثة حج القرعة

أنهت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية، الاستعدادات والترتيبات الخاصة ببدء سفر ضيوف الرحمن إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج ، وذلك لضمان توفير كافة سُبل الراحة لحجاج القرعة منذ مغادرتهم أرض الوطن ومتابعة وتلبية كافة احتياجاتهم خلال تأدية مناسك الحج وحتى عودتهم بسلامة الله تعالى.

حرصت وزارة الداخلية على الاهتمام بتطوير كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن على النحو التالى:



- تطوير منظومة الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال انتقاء أفضل فنادق الإقامة المميزة فى المنطقة المركزية فى مكة والمنطقة الشمالية فى المدينة المنورة بما يضمن سهولة الانتقال من وإلى الحرم المكى والنبوى.

- تخصيص حافلات حديثة ومكيفة ومزودة بأجهزة التتبع وتحديد الموقع "جى بى إس" لمتابعة حركة التنقل لبعثة الحج، وورش إصلاحية متنقلة للحافلات لضمان التزام السائقين بخطوط السير، وكذا إرشادهم فى حالة خروجهم عن خطوط السير المقررة، كما تم تخصيص حافلات حديثة ومكيفة لكبار السن وذوى الهمم لسهولة الدخول لها والخروج منها.

- الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمنطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى ، حيث اضطلعت بعثة الحج بالتنسيق مع السلطات السعودية للحصول على مواقع متميزة لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات بالقرب من مسجد نمرة ومن أماكن المشاعر فى منى.. فضلاً عن تجهيز مخيمات المشاعر بعرفات ومنى بحمامات حديثة وتكييفات فريون وتركيب مظلات بالممرات بين المخيمات لمواجهة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة بما يضمن سلامة الحجاج خلال أداء مناسك الحج.

- الاهتمام بالخدمة الغذائية التى يحتاجها الحاج خلال تأديته للمناسك، فى أولوية الاهتمامات حيث تم اختيار الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن بعناية فائقة بما يضمن احتواءها على مختلف العناصر الغذائية اللازمة للحاج، وسيتم توزيع وجبات جافة فى مقر الإقامة بـ"مكة والمدينة المنورة" ، ووجبات جافة وساخنة ومشروبات "بمشعرى عرفات ومنى".

- التنسيق المسبق لحجز زيارة الروضة الشريفة من خلال مشرفين البعثة وفقاً للمواعيد والأعداد المحددة.

- وفى ضوء اهتمام وزارة الداخلية بتأهيل العناصر المشاركة فى البعثة.. نظمت فرقة تدريبية لأعضاء البعثة المرافقين للحجاج لإطلاعهم على كافة الاشتراطات وتعريفهم بالإطار التنظيمى لقواعد الحج وفق التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية خلال موسم الحج لهذا العام، وكذا مراجعة دور كل منهم فى البعثة لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وصياغة سيناريوهات للتعامل الأمثل مع المواقف الطارئة.. حاضر فيها نخبة من المؤهلين وذوى الخبرات التراكمية فى إدارة مأموريات الحج، والاستعانة بوثائق تدريبية توضيحية تستهدف تنمية قدرات كافة أعضاء البعثة ورفع درجة جاهزيتهم لأداء المأمورية بكفاءة عالية.

وحرصت وزارة الداخلية على إطلاق حملات توعية متنوعة للحجاج من خلال المحتوى التوعوى المتاح عبر حسابات مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة الخاصة بوزارة الحج السعودية، تضمنت أهم التعليمات والإرشادات التى أصدرتها السلطات السعودية للحجاج، بالإضافة إلى كيفية أداء المناسك لتجهيز الحجاج روحانياً قبل السفر.. حيث شملت حملات التوعية قيام مسئولى بعثة حج القرعة بمختلف محافظات الجمهورية بعقد لقاءات مع الحجاج الفائزين بحج القرعة من خلال "ورش عمل، محاضرات، دورات" تم خلالها:-

- إطلاعهم على التعليمات والإرشادات الصادرة من السلطات السعودية.

- ارتداء "كارت التعارف وأسورة المعصم وبطاقة نسك الذكية" طوال فترة تواجده بالأراضى السعودية.

- ضرورة اصطحاب الوصفات الطبية "الروشتات" خلال السفر فى حالة وجود أدوية معهم، على أن تكون فى الحقيبة التى يصطحبها الحاج معه على الطائرة.

- عدم استخدام موقد الغاز أو أى مواد قابلة للإشتعال داخل فنادق إقاماتهم، سواء بالمدينة المنورة أو بمكة المكرمة.

- الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن الطواف والمشاعر حرصاً على سلامتهم.

- تجنب الوقوف فى أشعة الشمس وأثناء درجات الحرارة العالية لعدم التعرض للإجهاد الحرارى.

- السير فى مجموعات مع مندوبى مكاتب الخدمة الميدانية أثناء أداء المناسك ودخول المطاف فى المواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية.

وتؤكد وزارة الداخلية من خلال بعثة الحج حرصها على التسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن وإنهاء كافة الإجراءات ومتابعة جميع الخدمات المقدمة لهم.





