العدل يعلن فتح باب الترشح لرئاسة الحزب وهيئته العليا.. الأحد

في إطار استكمال الاستحقاقات التنظيمية الداخلية، وعقب الانتهاء من مؤتمرات الأمانات الأساسية وانتخابات أمناء المحافظات، عقدت اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل اجتماعها برئاسة الأستاذ عبد الغني الحايس، لمتابعة ترتيبات المرحلة النهائية من العملية الانتخابية الداخلية للحزب.

وصرّح الأستاذ علي أبوحميد، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، أن الاجتماع أسفر عن إصدار قرار بفتح باب الترشح لانتخابات رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 مايو 2026 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وحتى يوم الأحد 10 مايو 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسار ديمقراطي منضبط، بدأ بانعقاد مؤتمرات الأمانات الأساسية بالمحافظات، والتي أسفرت عن انتخاب القيادات المحلية ومندوبي المؤتمر العام، ثم تلاها إجراء انتخابات أمناء المحافظات في المحافظات التي اكتملت بها الشروط القانونية.

وأضاف أن اللجنة ستتولى، عقب غلق باب الترشح، فحص طلبات المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين، يليها فتح باب الطعون والتظلمات، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية، وفق جدول زمني معلن يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة

وشددت اللجنة العليا للانتخابات على التزامها الكامل بتطبيق أحكام لائحة النظام الأساسي للحزب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية، بما يعكس إرادة أعضاء الحزب ويعزز من مبادئ الديمقراطية الداخلية.

ويأتي هذا الاستحقاق كمرحلة حاسمة في استكمال البناء المؤسسي للحزب، واختيار قياداته العليا، بما يدعم قدرته على أداء دوره السياسي خلال المرحلة المقبلة.