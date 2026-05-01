سقوط المتهمين في واقعة سرقة حقيبة بداخلها 662 ألف جنيه بالمعصرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة سرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي كبير بمنطقة وادي حوف، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط المتهمين في أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى رئيس مباحث القسم بلاغًا يفيد بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي قدره 662 ألف جنيه. وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، ما ساهم في تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم يقيمون بمنطقة الملاءة بحلوان.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين في وقت قياسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة تمت بتخطيط مسبق، حيث تورط في ارتكابها شخصان بالاشتراك مع آخرين، مستغلين ظروفًا معينة لتنفيذ الجريمة والاستيلاء على الحقيبة والمبلغ المالي.