تحرير 19 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

اتخذت حملة من مديرية التموين بالغربية، إجراءات قانونية بتحرير 19 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز، في مركز وبندر قطور، خلال 24 ساعة.

حملات تموينية



واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر قطور، وحررت 19محضر لمخابز ارتكبت مخالفات.

ردع مخالفين



وتضمنت المخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

توفير رغيف الخبز



تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال إحكام الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.