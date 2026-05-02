نجم إنبي : مباراتا الزمالك أصبحتا ماضي.. واللعب للأهلي شرف كبير

قال علي محمود لاعب إنبي، إن اللعب للنادي الأهلي شرف كبير له ولأي لاعب في مصر، نادي كبير وجماهيره كبيرة، أنا مركز حاليًا مع إنبي لنهاية الموسم، وتم تأجيل مناقشة أي عروض، والأمر سيتوقف على فرصي في اللعب، لا أريد الانتقال لأي نادي فقط، لكنني أريد اللعب وأن أكون إضافة للمكان الذي سأنتقل له، لكن وجود مفاوضات من الأهلي لضمي حاجة كبيرة بالنسبة لي.



وتابع "محمود" في تصريحات للإعلامي أحمد المصري لبرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ليس لدي مانع في اللعب للأهلي، لإنه لا أحد يأتي له عرض للعب بقميص الأهلي ويرفض، لكن أنا أبحث عن اللعب وتحقيق الإضافة، استطيع منافسة إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وآليو ديانج وأحمد نبيل كوكا واللعب عليهم في الأهلي، واثق في قدراتي وإمكانياتي وإني أقدر أكون إضافة لأي مكان ألعب له وأحقق نجاحات وبطولات، لذلك أنا أبحث عن فرص اللعب بشكل أكبر.

وأضاف لاعب إنبي: اللعب لمنتخب مصر شرف كبير يتمناه أي لاعب، أنا أحاول الاجتهاد والقيام بما يجب أن أفعله، لكن في النهاية الأمر في يد كابتن حسام حسن المدير الفني المسؤول الأول عن الاختيارات، وأنا أثق في قراره واختياراته، وحلمي وطموحي ربع فرصة فقط وأنا أثق أنني سأستغلها على أكمل وجه.

وأردف: مباراة الزمالك في الدور الأول كانت صعبة جدًا لعدة أسباب، التركيز كان في قمته، اشتغلنا واستعدينا جيدًا والحمد لله ربنا كرمنا بالفوز وبالتواجد ضمن السبعة الكبار.



وأنهى علي محمود حديثه: أي مباراة سابقة تعتبر ماضي بالنسبة لنا لا نفكر فيها، بل نفكر فيما هو قادم، نحاول التركيز والعمل بكل قوة والاستعداد لما هو قادم من أجل مواصلة المشوار الجيد هذا الموسم، لذلك ما حققناه أمام الزمالك في المباراتين أصبح ماضيًا وانتهى، ننظر دائمًا للأمام وليس للخلف.