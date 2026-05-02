نجم إنبي: فرص اللعب ستحدد وجهتي بين الثلاثي الكبار.. والشريعي أنجح رئيس ناد

أكد علي محمود لاعب إنبي، على أن وجود أيمن الشريعي رئيس الفريق البترولي صنع الفارق الكبير معهم كلاعبين وكفريق، مشددًا على أن دوره كبير جدًا وحرفيًا يقوم بكل شيء ولا يترك شيء للصدفة أو الظروف، هو من أنجح رؤساء الأندية في مصر.

وتابع "محمود" في تصريحات للإعلامي أحمد المصري لبرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بمشي وراه وأنا مغمض، تفكير وعقلية وضعا النادي في مكانة جيدة تليق به، كل ما يفعله يصنع معنا الفارق، لا يتأخر عن أحد، تجده دومًا خلفك يدعمك بكل قوة، نقوم باستشارته في كل شيء داخل الكورة أو خارجها، هو ليس رئيس نادي فقط هو شخص تتمنى أن يتواجد في حياتك، أتمنى له التوفيق.

وأضاف لاعب إنبي: أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للثلاثي الكبار، لكن أنا سأبحث عن المكان الذي سيمنحني فرص أكتر للعب بغض النظر عن اسمه، بعدها سأخبر أيمن الشريعي برغبتي وسأترك له اختيار العرض المناسب لي وللنادي.

وأنهى علي محمود حديثه: أتمنى اللعب لنادي جماهيري يحصد البطولات، هذا طموح أي لاعب في مصر، لكني حاليًا لا أفكر غير في إنهاء الموسم مع إنبي بشكل مرضي، كامل تركيزي مع الفريق فقط، بعدها يمكن التفكير في أي شيء مع أيمن الشريعي، وأي خطوة ستكون من خلال النادي فقط.