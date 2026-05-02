خبير شؤون إسرائيلية: تل أبيب ترى طهران غير مستعدة لتنازلات نووية

أكد الدكتور رمزي عودة، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل تتبنى موقفًا متشددًا تجاه تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن تل أبيب تدفع بقوة نحو رفض أي مقترحات أو مبادرات إيرانية أو إقليمية تهدف إلى إنهاء حالة التوتر أو التوصل إلى تسوية، موضحًا أن إسرائيل ترى أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتسامح مع إيران في هذه المرحلة.

وقال «عودة»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة القاهرة الإخبارية، إن طهران لم تصل بعد إلى قناعة حقيقية بضرورة تقديم صيغة اتفاق يمكن أن تحظى بقبول الغرب، وبشكل خاص واشنطن، لافتًا إلى أن ما قدمته إيران حتى الآن في المفاوضات الحالية يُعد أقل مما قدمته في جولات تفاوضية سابقة.

وأشار إلى أن المشهد الداخلي الإيراني يشهد حالة من الغموض والتغيرات المحتملة، موضحًا أن هناك مؤشرات قد تدفع باتجاه إعادة تموضع الحرس الثوري في صدارة المشهد السياسي، أو إحكام قبضته على مقاليد الحكم، بما يعكس تحولات داخلية مؤثرة في مسار التفاوض وصنع القرار الإيراني.

وتابع: «إسرائيل تنظر إلى إيران الحالية باعتبارها غير مستعدة لتقديم تنازلات حقيقية في الملف النووي، وهو ما يدفعها إلى تشجيع الولايات المتحدة على خيار التصعيد العسكري مجددًا، خاصة استهداف المناطق المرتبطة بإنتاج الصواريخ الباليستية، باعتبار أن هذا الملف يمثل التهديد الأخطر على إسرائيل ودول المنطقة في المرحلة الراهنة».

