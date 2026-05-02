الغربية.. توريد 30 ألفا و353 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع

قال المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 30 ألف و353 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم السبت، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

توجيهات تموين الغربية

وأشار " العفيفى"، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 20 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 168 ألف طن من محصول القمح.

تحرك تنفيذي عاجل

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية ، المزارعين بمراكز المحافظة، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، للتسلم فى وقت زمنى بسيط ومنعا للتكدس أمام مواقع الاستلام.

رفع كفاءة الخدمات للموردين

وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد أوضح أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقمح للموسم الجديد بلغ نحو 137657 فدانًا، وبدء موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل ويستمر حتى 15 أغسطس وفق الضوابط المنظمة، وذلك داخل20 موقعًا تخزينيًا على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية تصل إلى 168440 طنًا، موزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المراكز والمدن وتسهيل عمليات التوريد على المزارعين.