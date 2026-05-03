جهود مكثفة للوحدات المحلية بالوادي الجديد لرفع كفاءة المرافق وتحسين الخدمات

شهدت مراكز محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، جهودًا مكثفة من الوحدات المحلية، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

ونشرت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الرقابة وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

ففي مركز الخارجة، تواصلت جهود دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال توفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عبر منافذ الوحدات المحلية، إلى جانب دعم مشروعات الصوب الزراعية لتعزيز الإنتاج المحلي. كما جرى استكمال أعمال تطوير الشوارع وتحسين الهوية البصرية، بالتوازي مع تكثيف أعمال النظافة والتوسع في المساحات الخضراء، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة.

وشهد المركز تكثيفًا للمرور الميداني على المخابز والمنشآت الخدمية، فضلًا عن استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية لبحث شكاوى المواطنين.