قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات بالوجه.. القبض على معلمة تعدت على طالب بالضرب في سوهاج
مسئول عسكري سابق يُحذّر: إسرائيل قد لا تبلغ الـ100 عام إذا استمر الوضع الحالي
أكثر من 30 جنيها.. هبوط جديد في أسعار البيض بالأسواق
صوت كل عربي.. اليماحي يثمن تضحيات الصحفيين في الأراضي الفلسطينية
الوكيل: تحرك عربي موحد لدعم الاقتصادات المتضررة ومواجهة تداعيات الأزمات
شهيد الشهامة.. مصرع شاب حاول إنقاذ فتاة فصدمه القطار بالمنوفية
دليل شامل لحجز وحدات محدودي الدخل بالشراكة مع المطورين.. الأسعار والشروط وخطوات التقديم
رئيس الوزراء يتفقد الحفار المصري "القاهر-2" بالبحر المتوسط
مخيمات فاخرة وتكييفات حديثة.. بعثة حج القرعة تعيد تعريف راحة الحجاج
جنيهان دفعة واحدة.. تطور سريع في سعر صرف الدولار بالبنوك
غارات جوية عنيفة.. تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان ويشمل مناطق شمال نهر الليطاني ومحيطه
محافظ بورسعيد يحيل مخالفات المدرسة الدولية المتكاملة للغات للنيابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الإندبندنت" ترصد أبرز شركات الطيران المتضررة من ارتفاع الوقود وتوقعات باستمرار الضغوط

وقود الطيران
وقود الطيران
أ ش أ

 سلطت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية في تقرير موسع، الضوء على تداعيات وأزمة وقود الطيران المتصاعدة، في ظل حرب إيران والتي امتدت آثارها إلى قطاع النقل الجوي عالميا.

أوضحت الصحيفة أن الأزمة أدت إلى إلغاء آلاف الرحلات وارتفاع أسعار التذاكر، إلى جانب فرض رسوم إضافية على المسافرين؛ ما زاد من الضغوط على موازنات الأسر وخطط السفر حول العالم.

وتقول الصحيفة، منذ اندلاع الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، تضاعفت تكاليف وقود الطيران بصورة حادة، لتجد شركات الطيران الكبيرة و الصغيرة منها على حد سواء نفسها أمام معادلة مالية مؤلمة، إما تحميل العملاء هذه التكاليف المتصاعدة، أو المضي في تقليص عملياتها، أو مواجهة شبح الإفلاس.

وقد سارعت المفوضية الأوروبية إلى الاستجابة بإطلاق حزمة طارئة أُطلق عليها اسم "AccelerateEU"، تقوم على تحسين توزيع وقود الطيران بين دول الاتحاد لتفادي شح الإمدادات.

وفي هذا الصدد أشارت الصحيفة إلى إعلان انهيار شركة سبيريت إيرلاينز الأمريكية للطيران الاقتصادي أمس السبت ، بعد أن تعثرت مفاوضاتها مع إدارة ترامب للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 500 مليون دولار.

وتضيف (الإندبندنت)" تبقى هذه القضية نموذجا صارخا لما يمكن أن تفعله أسعار الوقود المتصاعدة بشركات الطيران الهشة ماليا، ولم تسلم من هذه الأزمة حتى كبريات شركات الطيران العالمية..فقد أعلنت "لوفتهانزا" إلغاء 20 ألف رحلة على مدى الأشهر الستة المقبلة بهدف توفير 40 ألف طن متري من الوقود، مع تسريح 27 طائرة تابعة لذراعه الإقليمية "سيتي لاين" بصفة دائمة، وإلغاء خطوط بأكملها تربط فرانكفورت بمدن بولندية ونرويجية.

وفي المقابل، حذر الرئيس التنفيذي لـيونايتد إيرلاينز سكوت كيربي من احتمال رفع أسعار التذاكر بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 بالمئة، مشيرًا إلى أن الشركة لن تستعيد سوى 40 إلى 50 بالمئة من تكاليف الوقود الإضافية في الربع الثاني، على أمل أن ترتفع هذه النسبة إلى 85 بالمئة بنهاية العام.

أما KLM الهولندية، إحدى أذرع مجموعة إير فرانس، فقد ألغت أكثر من 150 رحلة أوروبية، معلنة أن تشغيل 80 رحلة ذهابا وإيابا من مطار سخيبول "لم يعد مجدياً اقتصادياً" في ظل أسعار الكيروسين الحالية، فيما رفعت مجموعة إير فرانس ، أسعار تذاكر الدرجات في الرحلات بعيدة المدى بمقدار 50 يورو لكل رحلة ذهابا وإيابا.

وامتدت تداعيات الأزمة لتطال شركات طيران من مختلف أرجاء العالم، حيث تتقاطع استجابات شركات الطيران الكبرى في نقاط مشتركة، إذ رفعت أمريكان إيرلاينز ودلتا وساوث ويست وألاسكا إيرلاينز رسوم الأمتعة المسجلة بمبالغ تتراوح ما بين 5 و 10 دولارات للحقيبة الأولى والثانية.

وفي آسيا، أعلنت كاثي باسيفيك،شركة طيران هونج كونج ، إلغاء ما يقارب 2 بالمئة من رحلاتها المجدولة، في حين رفعت شركات الخطوط الجوية الهندية الرئيسية مثل "إنديجو" و"أكاسا" رسوما إضافية على الوقود.

وفي إفريقيا، لجأت نيجيريا إلى تدخل حكومي استثنائي لتحديد سقف لأسعار وقود الطيران وتمكين الشركات من الشراء بالآجل، تفاديا لتوقف حركة الطيران الداخلية بالكامل.

وفي خضم هذه الأزمة، برزت بعض الشركات التي آثرت حماية عملائها.. فقد تعهدت رايان إير الأيرلندية على لسان مديرها التنفيذي مايكل أوليري بعدم فرض أية زيادات في الأسعار أو رسوم وقود إضافية، واصفا شركته بأنها "الأفضل تحوّطا في أوروبا".

من جهتها، طلبت شركة Jet2 البريطانية منخفضة التكلفة تجميد الأسعار لعملائها الصيفيين، فيما أعلن TUI أكبر مشغل للرحلات السياحية في أوروبا أن أسعار الحجوزات المسبقة لن تتغير.

وفي المجمل، يرسم المشهد الراهن صورة قاتمة لصيف 2026، فبينما تلغي بعض الشركات رحلاتها وتقلص طاقتها، تتحول أخرى إلى رفع الأسعار تحسبا لمواجهة العاصفة.

ويتوقع خبراء قطاع الطيران أن تستمر هذه الاضطرابات طالما بقيت أسعار النفط مرتفعة، لاسيما أن بعض الشركات مثل "يونايتد إيرلاينز" تستعد لسيناريو يبقى فيه سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل حتى نهاية عام 2027.

وفي ظل هذا الواقع المتقلب، بات المسافر أمام خيارات محدودة، إما القبول بتذاكر أغلى ورسوم إضافية متصاعدة، أو إعادة التفكير في خطط السفر من أساسها، في حين تواصل شركات الطيران السباق المحموم للنجاة من أقسى أزمة تواجه صناعتها منذ سنوات.

الإندبندنت أزمة وقود الطيران حرب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

أموال

اشترى عقارات وسيارات.. نصاب يغسل 60 مليون جنيه

المتهم

قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط سيارة محملة بـ 1000 لتر سولار بأسوان

المتهمون

ضبط المتهمين بالإستيلاء على قطعة أرض بالجيزة

بالصور

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد