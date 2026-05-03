إطلاق ثاني قمر اصطناعي كوري جنوبي متوسط الحجم على متن صاروخ "فالكون 9"

أطلقت كوريا الجنوبية ، ثاني قمر اصطناعي متوسط الحجم من الجيل التالي (CAS500-2) لقيام بمهام مراقبة أرضية بما يشمل إدارة الموارد والاستجابة للكوارث.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أن شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية (KAI) / اليوم الأحد / أن ثاني قمر اصطناعي كوري جنوبي متوسط الحجم من الجيل التالي تم إطلاقه على متن صاروخ فالكون 9 لشركة سبيس إكس الأمريكية من قاعدة فاندنبرغ الفضائية بولاية كاليفورنيا في الساعة 3:59 بعد ظهر الأحد (بتوقيت كوريا).

ويهدف مشروع تطوير هذا القمر الاصطناعي الذي تقوده حاليا شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية إلى تطوير منصة قياسية للأقمار الاصطناعية بوزن 500 كيلوجرام، وذلك

لنقل تكنولوجيا الأقمار الاصطناعي إلى القطاع الخاص.

وكان من المقرر إطلاق القمر الاصطناعي على متن صاروخ سويوز الروسي في عام 2022 ولكن تأجل الإطلاق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.