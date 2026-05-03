قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: انخفاض الحرارة وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة غدًا بالقاهرة| تفاصيل
الهجوم بزوارق صغيرة على سفينة شحن غرب مدينة سيريك الإيراني
احمي فلوسك.. برلماني يكشف حقوق المواطن في التعامل مع السماسرة
شروط البناء والادوار المسموح بها.. خليك في السليم
رئيس الوزراء: إقامة مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس ورأس شقير وجبل الجلالة بقدرة 4750 ميجاوات
تركيا تعلن تعليق حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور مؤقتا
تراجع جديد.. سعر الدولار الآن في البنوك
فرص ضائعة.. تعادل حرس الحدود وطلائع الجيش في الشوط الأول بالدوري
مصر تعزّز أمنها الدوائي في مواجهة الأزمات العالمية.. 91% إتاحة وطفرة في توطين الصناعة
ضبط المتهم بإنهاء حياة طالب بجامعة الأزهر في مدينة نصر
تحذيرات من كارثة خفية.. قنبلة موقوتة أخطر من المرض تهدد حياة الملايين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مدبولي: توجيهات من الرئيس بضرورة وضع آلية لتطوير أعمال الاستكشاف البترولية.. ونائب: نتوقع اكتشافات أخرى الفترة القادمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
معتز الخصوصي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الحفار البحري المصري "القاهر-2"، وذلك عقب نجاحه في تنفيذ أعمال حفر البئر الاستكشافية "دنيس غرب 1X" بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط، والتي أسفرت عن تحقيق كشف واعد للغاز الطبيعي، باحتياطيات تُقدَّر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى نحو 130 مليون برميل من المتكثفات.

وشارك في الزيارة عدد من قيادات قطاع البترول، إلى جانب قيادات شركة إيني الإيطالية، المستثمر الرئيسي في منطقة الكشف، بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية، حيث ضم الوفد "دييجو بورتوجيزي"، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة (إيني)، و"فرانشيسكو جاسباري"، المدير العام للشركة في مصر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تُسهم في رفع إنتاجية البترول والغاز، على غرار التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر والتكنولوجيا وشركاء الإنتاج، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد، وهو ما تعمل عليه الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية بجهود حثيثة، بالتعاون مع الجهات والشركات المعنية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى، في الوقت نفسه، بكل جدية لسداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة في مصر، إلى جانب تكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات قطاع البترول، وتحقيق الاستفادة المُثلى من دوره في جهود التنمية، مع تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغويز، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

ومن جانبه قال النائب طلعت السويدي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب : هذا وضع طبيعي أن تكون هناك اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة.

وأشار السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد: إلى أنه طالما نبحث فإننا سنكتشف اكتشافات بترولية خلال الفترة القادمة.

الدكتور مصطفى مدبولي وزير البترول والثروة المعدنية قطاع البترول شركة إيني الإيطالية توطين التكنولوجيا الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

أسعار الدواجن والبيض

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

ترشيحاتنا

وزير التخطيط خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

وزير التخطيط: 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة متوقعة خلال العام المالي 2026/2027

متوسط سعر صرف الدولار  في مصر

بقيمة 9 قروش.. انخفاض سعر الدولار اليوم في مصر

رئيس شُعبة البن يبحث مع سفيرة كولومبيا بالقاهرة فرص التعاون

رئيس شُعبة البن يبحث مع سفيرة كولومبيا بالقاهرة فرص التعاون

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد