مدبولي: توجيهات من الرئيس بضرورة وضع آلية لتطوير أعمال الاستكشاف البترولية.. ونائب: نتوقع اكتشافات أخرى الفترة القادمة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الحفار البحري المصري "القاهر-2"، وذلك عقب نجاحه في تنفيذ أعمال حفر البئر الاستكشافية "دنيس غرب 1X" بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط، والتي أسفرت عن تحقيق كشف واعد للغاز الطبيعي، باحتياطيات تُقدَّر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى نحو 130 مليون برميل من المتكثفات.

وشارك في الزيارة عدد من قيادات قطاع البترول، إلى جانب قيادات شركة إيني الإيطالية، المستثمر الرئيسي في منطقة الكشف، بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية، حيث ضم الوفد "دييجو بورتوجيزي"، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة (إيني)، و"فرانشيسكو جاسباري"، المدير العام للشركة في مصر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تُسهم في رفع إنتاجية البترول والغاز، على غرار التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر والتكنولوجيا وشركاء الإنتاج، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد، وهو ما تعمل عليه الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية بجهود حثيثة، بالتعاون مع الجهات والشركات المعنية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى، في الوقت نفسه، بكل جدية لسداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة في مصر، إلى جانب تكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات قطاع البترول، وتحقيق الاستفادة المُثلى من دوره في جهود التنمية، مع تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغويز، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

ومن جانبه قال النائب طلعت السويدي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب : هذا وضع طبيعي أن تكون هناك اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة.

وأشار السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد: إلى أنه طالما نبحث فإننا سنكتشف اكتشافات بترولية خلال الفترة القادمة.