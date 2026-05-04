شبانة: رغم السقوط أمام الأهلي.. الكونفيدرالية زملكاوية وأراهن على ذلك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن فرص النادي الأهلي في المنافسة على لقب الدوري تراجعت بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن نتائج الجولة قبل الأخيرة قد تحسم الصراع مبكرًا.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان المذاع على قناة CBC: "الأهلي حظه أن الجولة قبل الأخيرة ستُقام جميع مبارياتها في توقيت واحد، ولذلك لن يلعب في الخامسة مساءً مثل بيراميدز والزمالك، وهذا توفيق من الله".

وتابع:" فوز بيراميدز في مباراته قد يُخرج الأهلي من المنافسة على اللقب، خاصة أنه الأقل حظًا في سباق الدوري".

وتطرق شبانة إلى موقف نادي الزمالك، مشيدًا بتصرف المدرب معتمد جمال، قائلًا: "أعجبني معتمد جمال عندما جلس مع اللاعب حسام عبد المجيد لدعمه بعد مباراة القمة، ورفض أي تقليل من شأنه أو الدفع بلاعب آخر بدلًا منه في المباراة المقبلة".

وواصل:" حسام عبد المجيد مدافع دولي، وهو أحد أسباب ما وصل إليه الزمالك حاليًا".

وأضاف: "الزمالك تنتظره مباريات قوية خلال الفترة المقبلة، حيث سيواجه سموحة، ثم يسافر إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة".

وشدد:" أنا أراهن على فوز الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، نظرًا للفارق الكبير في الخبرات والشعبية، وقدرته على حسم المباريات الصعبة، إلى جانب أن مباراة الإياب ستُقام في القاهرة بحضور جماهيره".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "الزمالك يتفوق على اتحاد العاصمة فنيًا وتكتيكيًا، لكنه يحتاج فقط إلى التركيز، خاصة أن الفريق الجزائري يعتمد على التقارير الصحفية والإعلام، لذلك أحذر لاعبي الزمالك من الانسياق وراء هذه الأمور".