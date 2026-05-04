معلومة صادمة.. هل يؤثر سحب السيارة على عدد مرات تغيير الزيت؟

تعد عملية قطر السيارات أو حمل الأوزان الثقيلة من أكثر الأنشطة إجهادًا للمحركات، حيث تضع هذه الأنشطة الزيت تحت ضغوط ميكانيكية وحرارية استثنائية تتجاوز بكثير ظروف القيادة العادية.

وتصنف معظم شركات تصنيع السيارات في عام 2026 عمليات القطر المتكرر ضمن فئة الاستخدام الشاق، وهو ما يستوجب تقليص الفترات الزمنية بين عمليات تغيير الزيت لضمان حماية المكونات الداخلية للمحرك من التآكل المبكر.

وتزداد أهمية هذا الإجراء في محركات الديزل بشكل خاص، حيث يؤدي إجهاد المحرك أثناء القطر إلى زيادة انبعاثات الكربون والسخام التي تتسرب إلى الزيت وتفسد خصائصه الكيميائية والفيزيائية بسرعة أكبر مما يتوقع الكثير من السائقين.

الإجهاد الحراري وأكسدة الزيت نتيجة ضغط الأحمال

عند قيام السيارة بقطر حمولة ثقيلة، يضطر المحرك للعمل بعدد دورات أعلى ولفترات أطول، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة زيت المحرك إلى مستويات قياسية.

وتتسبب هذه الحرارة العالية في تسريع عملية الأكسدة، وهي تفاعل كيميائي يؤدي إلى زيادة لزوجة الزيت وتحوله إلى قوام شبيه بالوحل، مما يفقد الزيت قدرته على التدفق بسلاسة داخل الممرات الدقيقة للمحرك.

ومع فقدان الزيت لخصائصه التزييتية، تصبح الأجزاء المتحركة مثل كراسي التحميل وحلقات المكبس عرضة للاحتكاك المباشر، وهو ما يفسر ضرورة تغيير الزيت بعد رحلات القطر الطويلة حتى لو لم تقطع السيارة المسافة المعتادة للصيانة الدورية.

تراكم الملوثات الكيميائية وزيادة ترسبات السخام في محركات الديزل

تؤدي عمليات القطر إلى زيادة استهلاك الوقود بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع الضغط داخل أسطوانات الاحتراق، وهو ما ينتج عنه كميات أكبر من نواتج الاحتراق غير المكتمل.

وفي محركات الديزل الحديثة لعام 2026، يمثل السخام الناتج عن الاحتراق الشاق تحديًا كبيرًا، حيث يلتقط الزيت هذه الجزيئات الكربونية لتنظيف المحرك، ولكن مع استمرار القطر، يتشبع الزيت بهذه الملوثات ويصبح مادة كاشطة تؤدي إلى تآكل أسطح المعادن بدلاً من حمايتها.

لذا، فإن الالتزام بجدول صيانة مكثف خلال مواسم القطر يساعد في طرد هذه الملوثات والحفاظ على نظافة التوربو وأنظمة معالجة العادم من الانسداد المكلف.

توصي الشركات الصانعة في ظل ظروف القطر الشاق بتغيير الزيت في فترات تتراوح بين 5000 إلى 7500 كيلومتر، بدلاً من الفترات الطويلة التي قد تصل إلى 15000 كيلومتر في ظروف القيادة المثالية.

ومع ارتفاع تكاليف الزيوت التخليقية الكاملة في عام 2026، قد يميل البعض إلى تأجيل الصيانة لتوفير النفقات، إلا أن هذا القرار يحمل مخاطر مالية فادحة على المدى الطويل، حيث أن تكلفة إصلاح المحرك أو استبدال الشاحن التوربيني تتجاوز عشرات أضعاف تكلفة تغيير الزيت والفلتر.

الالتزام بتغيير الزيت بانتظام يعد بمثابة تأمين رخيص يضمن بقاء المحرك في حالة فنية ممتازة ويطيل من عمره الافتراضي لسنوات إضافية تحت أقسى ظروف التشغيل.