إعلام إسرائيلي: تل أبيب مستعدة للعودة للقتال وتنتظر الضوء الأخضر من أمريكا
سقوط مدوٍ .. انهيار الأوفر برايس لـ 650 ألف جنيه | شعبة السيارات تكشف مفاجأة
هل انتهكت إيران الهدنة بقصف الإمارات ؟ ترامب يهرب من سؤال صادم
ترامب : لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على إيفرتون في الدوري الإنجليزي
ترامب : إيران هاجمت سفنًا دولية .. وحان وقت انضمام كوريا الجنوبية لتحالف أمن الملاحة
خلل حقيقي.. مصطفى بكري: صاحب المعاش كان بياخد 1000 جنيه بقوا 1800 بس
لقاء سويدان تكشف تفاصيل رحلتها مع العصب السابع
وزير الآثار يدشن محطة للطاقة الشمسية بالمتحف المصري الكبير | صور
أحمد موسى يوجه رسالة لحسام حسن على الهواء.. ويتمنى ضم هذا اللاعب للمنتخب
شعبة المصورين: تطبيق نظام جديد لتغطية الفعاليات الكبرى بدءًا من جنازة هاني شاكر
مسئول عسكري إيراني: أحداث الفجيرة نتيجة لمغامرة الجيش الأمريكي
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذيرات من تصعيد إقليمي واسع بعد استهداف الإمارات .. وخبير عسكري: الخليج في قلب معادلة الأمن المصري

رنا عبد الرحمن

في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أثارت الهجمات التي طالت دولة الإمارات موجة من القلق والتحذيرات بشأن مستقبل الاستقرار الإقليمي، خاصة مع تشابك المصالح الدولية وتعقّد مسارات التفاوض.

وفي هذا السياق، أكد اللواء حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن هذه الهجمات تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مقبول، مشيرًا إلى أنها تندرج ضمن استراتيجية أوسع تعتمدها إيران فيما يُعرف بـ”حروب الوكالة”، والتي تقوم على إدارة الصراعات بشكل غير مباشر عبر أطراف إقليمية.

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد في برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، شدد كبير على أن الموقف المصري ثابت وواضح تجاه أي تهديد يمس دول الخليج، موضحًا أن الأمن القومي المصري لا ينفصل عن أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، بل يرتبط به ارتباطًا وثيقًا واستراتيجيًا.

وأشار إلى أن استهداف الإمارات في هذا التوقيت يُعد خرقًا صريحًا لأي تفاهمات تهدئة قائمة، ويعكس نية للتصعيد دون مبررات واضحة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تراقب الموقف عن كثب، وتعمل حاليًا على تقييم طبيعة الرد المناسب، إلى جانب محاولة فهم الدوافع الحقيقية وراء هذا التحرك الإيراني.

وأوضح أن المشهد الإقليمي يزداد تعقيدًا مع دخول أكثر من طرف في معادلة الصراع، حيث تسعى كل من إيران والولايات المتحدة إلى تعزيز نفوذها في المنطقة، في وقت تعتمد فيه طهران على مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في التهدئة ووقف إطلاق النار، بينما يرتبط الثاني بالمفاوضات الخاصة ببرنامجها النووي، وهو ما يعكس ازدواجية في إدارة الأزمة.

كما لفت إلى الأهمية البالغة لمضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، مشيرًا إلى أنه يمثل ورقة ضغط استراتيجية في يد إيران، لكنها ورقة شديدة الحساسية لا يمكن استخدامها بشكل منفرد، نظرًا لأن المضيق يخضع لقوانين الملاحة الدولية ولا يجوز إغلاقه أو تعطيله من أي طرف.

وأكد أن ما يحدث حاليًا هو انعكاس مباشر لصراعات النفوذ في المنطقة، حيث تتحمل دول الخليج الجزء الأكبر من تداعيات هذه السياسات، في ظل غياب حلول جذرية للأزمات القائمة.

واختتم كبير تصريحاته بالتأكيد على أن الساعات والأيام المقبلة قد تحمل تطورات حاسمة، سواء باتجاه التهدئة وعودة المفاوضات، أو نحو مزيد من التصعيد، محذرًا من أن استهداف مصالح أمريكية حيوية قد يشعل مواجهة أوسع في المنطقة. كما شدد على ضرورة إشراك دول الخليج بشكل مباشر في أي مفاوضات تتعلق بأمنها، لضمان تحقيق توازن حقيقي ومستدام في المنطقة.

