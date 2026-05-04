تنمية المهارات البدنية لطلاب مدارس التمريض بدمياط

أعلنت مديريه الصحه بدمياط أنه تم التعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بقيادة ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وإشراف عزة العجوز موجه عام التربية الرياضية بدمياط لتنميه مهارات الطلاب .

ومن جانبه صرح الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحه بدمياط أنه تم تنظيم يوم رياضي للطلاب لتنميه مهاراتهم البدنيه والرياضه.

وأشار إلى ان مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض قامت بتنظيم يوم رياضي للطلبة داخل الصالة المغطاة بفارسكور باشراف غادة سامي ناظرة المدرسة

وأوضح أنه قد شارك الطلاب فى مباراة كرة القدم المنعقدة داخل الصالة وقد لقى اليوم تفاعلاً مثمرا من الطلاب.