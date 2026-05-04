شيخ الأزهر ينعى الدكتور عبد الله الشاذلي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم الجليل الدكتور عبد الله الشاذلي، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين طنطا بجامعة الأزهر.

وفاة الدكتور عبد الله الشاذلي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

وكان الدكتور عبد الله الشاذلي توفي بعد رحلة عطاءٍ لم يدّخر فيها جهدًا في طلب العلم ونشره، وترسيخ المنهج الأزهري؛ فكان نعمَ المعلم والأستاذ، وقد ترك إرثًا علميًّا سيظل منهلًا لطلاب العلم والباحثين.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة العالم الجليل، وإلى أصدقائه من الأساتذة، وإلى طلابه ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمه وعمله شفيعَيْن له يوم القيامة، وأن يمنّ على أهله وذويه بالصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

مفتي الجمهورية ينعى الدكتور عبد الله الشاذلي

يذكر أن الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، نعى بمزيد من الرضا بقضاء الله، العالمَ الجليل الدكتور عبد الله الشاذلي، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، جامعة الأزهر بطنطا.

وكان انتقل إلى جوار رب كريم الدكتور عبد الله الشاذلي، بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة بالعطاء والبذل وخدمة العلم الشريف.

وقد كان الفقيد رحمه الله عالمًِا ربانيًّا، وأستاذًا موسوعيًّا، جمع بين عمق العلم وحسن التربية ورفعة الخُلق، فكان مثالًا للعالم الأزهري الوقور الذي سخَّر حياته لخدمة العقيدة الإسلامية وعلومها.

وذكر مفتي الجمهورية، أن الراحل الكريم كان أبًا حانيًّا ومربيًا فاضلًا قبل أن يكون أستاذًا ومعلمًا؛ على يديه تتلمذت أجيال كُثُر من الطلاب والباحثين، ونهلوا من معين علمه الغزير وفكره الرصين، فترك في نفوس تلامذته ومحبيه أثرًا كريمًا لا يُمحى، وأسهم بعلمه وخلقه في بناء الوعي وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي القائم على الحكمة والاعتدال.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريم، وإلى علماء الأزهر الشريف وطلابه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزيه عن العلم وأهله خير الجزاء، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وتلامذته الصبر والسلوان مختتما بقوله “إنا لله وإنا إليه راجعون”.