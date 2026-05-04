انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية







أعلن المحاميان آية عبد السلام وصلاح عتمان، تنحيهما رسميًا عن تولي الدفاع في قضية دنيا فؤاد، وذلك عقب تواصل الأخيرة مع مكتبهما وطلبهما تمثيلها قانونيًا في القضية المثارة مؤخرًا.



وأوضح المحاميان أنهما أجريا دراسة جميع تفاصيل القضية واستقصاء الحقائق بشكل دقيق، قبل اتخاذ قرار التنحي، مؤكدين أن هذا القرار جاء احترامًا لأهالي محافظة الإسماعيلية وتقديرًا لحالة الجدل المجتمعي الدائرة حول الواقعة.



وأشارا إلى أنهما لا يقبلان تولي هذا النوع من القضايا، في ظل ما تكشف لهما من ملابسات، مؤكدين التزامهما الدائم بالوقوف في صف الحق، ومراعاة القيم المهنية والأخلاقية في اختيار القضايا التي يتوليانها.



ويأتي هذا القرار في ظل تفاعل واسع من أهالي الإسماعيلية مع القضية، التي أثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، وسط مطالبات بكشف كافة التفاصيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ولاقى موقف المحاميين إشادة واسعة، باعتباره يعكس احترامًا للرأي العام وانحيازًا واضحًا لمبادئ العدالة.

وخلال الساعات الماضية، تصاعدت حالة الجدل حول دنيا فؤاد، بعد اتهامات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إصابتها بمرض السرطان بهدف جمع تبرعات مالية.