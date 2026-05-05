نائب محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين مبادرة «عظمة وجلال مصر»

شهد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، تدشين اللقاء التعريفي لمبادرة «عظمة وجلال مصر»، والذي أقيم بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة تحت رعاية السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور نادر أحمد الأمين العام لمؤسسة العباقرة للعلوم والتكنولوجيا المنسق العام للمبادرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية.

وخلال كلمته، رحّب نائب المحافظ بالحضور معربًا عن تقديره لهذه المبادرة التي تستهدف صقل وعي الطلاب وتعزيز انتمائهم الوطني، مؤكدًا أن عظمة مصر لا تقتصر على تاريخها فقط، بل تمتد لقيمها الراسخة في التماسك المجتمعي والوحدة الوطنية التي تجمع بين أبناء الوطن في نسيج واحد قائم على المحبة والتسامح، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم مثل هذه المبادرات الهادفة، التي تُسهم في بناء وعي الأجيال الجديدة.

كما وجّه بتكثيف البرامج التوعوية والمحاضرات التي تُعزز لدى الطلاب قيم الانتماء والولاء وتعريفهم بتاريخ مصر المشرف وإنجازاتها عبر مختلف العصور، بما يُسهم في إعداد جيل واعٍ ومثقف قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

هذا وتستهدف المبادرة الطلاب الموهوبين بمختلف المراحل التعليمية، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية والثقافية، إلى جانب تنظيم مسابقات في مجالات الفنون الأدبية والإعلام والفنون الأدائية والبحث العلمي، على أن يتم تصعيد المراكز الثلاثة الأولى للتكريم على مستوى الوزارة.