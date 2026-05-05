طريقة عمل الكسكسي باللبن في المنزل

يعد الكسكسي باللبن من الحلويات الشعبية اللذيذة التي تتميز بمذاقها الخفيف وقيمتها الغذائية العالية، ويمكن تحضيرها بسهولة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

المكونات:

كوب كسكسي

2 كوب لبن

2 ملعقة سكر (أو حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة زبدة

مكسرات للتزيين (لوز أو جوز أو زبيب)

طريقة التحضير:

يوضع اللبن في حلة على النار مع السكر والفانيليا حتى يبدأ في السخونة دون غليان كامل.

يضاف الكسكس تدريجيا مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل.

يترك الخليط على نار هادئة لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى ينضج الكسكس ويشرب اللبن.

تضاف الزبدة في النهاية مع التقليب لتعطي قواما وطعما أغنى.

يرفع من على النار ويصب في أطباق التقديم.

يزين بالمكسرات حسب الرغبة ويمكن تقديمه دافئا أو باردا.

نصائح لنجاح الوصفة:

لا يترك اللبن ليغلي بشدة حتى لا يتغير طعمه.

يمكن زيادة أو تقليل السكر حسب الذوق.

إضافة القرفة أو جوز الهند تعطي نكهة مميزة.

وبذلك تحصلين على طبق حلو سهل وسريع يناسب جميع أفراد الأسرة.