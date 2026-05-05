حبس عاطل سرق هاتفا تحت تهديد السلاح في المرج

قررت جهات التحقيق، حبس شخص هاتف محمول من شخص في المرج .

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من طالب كرهاً عنه بإستخدام سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بالفحص أمكن التوصل للمجنى عليه (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) ، وبسؤاله أقر بأنه حال إنصرافه من مدرسته فوجئ بقيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه بإستخدام سلاح أبيض .



أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه ، السلاح الأبيض المُستخدم فى الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.