صندوق النقد يحذر: التضخم العالمي يتصاعد مع استمرار حرب الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجييفا ، من مؤشرات متزايدة على ارتفاع معدلات التضخم عالميًا ، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي قد يواجه "نتائج أسوأ بكثير" في حال استمرار الحرب في الشرق الأوسط حتى عام 2027، مع توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى نحو 125 دولارًا للبرميل.

وأوضحت جورجييفا، في مؤتمر استضافه معهد ميلكن في كاليفورنيا، أن استمرار الحرب يعني تراجع فرضية "السيناريو الأساسي" الذي اعتمده الصندوق، والذي كان يفترض أن يكون الصراع قصير الأمد.

وبحسب هذا السيناريو، كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا طفيفًا في النمو ليصل إلى 3.1%، مع ارتفاع محدود في معدلات التضخم إلى 4.4%. إلا أن جورجييفا أكدت أن هذا الاحتمال "يتضاءل يومًا بعد يوم".

وأضافت "أن استمرار الحرب، إلى جانب توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار أو أكثر للبرميل، وتزايد الضغوط التضخمية، تشير إلى أن "السيناريو السلبي" الذي وضعه صندوق النقد الدولي قد تحقق بالفعل".

وقالت جورجييفا: "إذا استمر هذا الوضع حتى عام 2027 ووصلت أسعار النفط إلى نحو 125 دولارًا، فعلينا أن نتوقع نتائج أسوأ بكثير، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم".

وكان صندوق النقد الدولي قد طرح، الشهر الماضي، ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عامي 2026 و2027، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وهي: السيناريو الأساسي، والسيناريو السلبي، والسيناريو الحاد الأكثر تشاؤمًا.

ويتوقع السيناريو المتشائم تباطؤ النمو العالمي إلى 2.5% في عام 2026، مع معدل تضخم رئيسي يبلغ 5.4%. أما السيناريو الأكثر قتامة فيتوقع نموًا بنسبة 2% فقط، مع معدل تضخم رئيسي يبلغ 5.8%.