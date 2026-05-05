صحيفة: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عنصرين من حزب الله جنوبي لبنان

أعلنت قوات الوحدة 226 التابعة للفرقة 146 في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم "الثلاثاء" استهداف عنصرين مسلحين من حزب الله كانا يتواجدان بالقرب من جنود إسرائيليين في جنوب لبنان.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في نبأ عاجل: "أن حزب الله أطلق ليلة أمس صاروخاً مضاداً للدبابات باتجاه المنطقة التي تتمركز فيها القوات في جنوب لبنان وسرعان ما انفجر الصاروخ بالقرب من الجنود دون وقوع إصابات.

وأشار إلى أنه بعد ذلك، قصفت القوات الإسرائيلية المبنى الذي تم تحديد موقع إطلاق الصاروخ منه ودمرته.