القنصلية المصرية في دبي تحذر المواطنين وتدعو للالتزام بتعليمات السلطات بعد الهجمات

أهابت قنصلية مصر العامة بدبي والإمارات الشمالية اليوم / الثلاثاء / بالمواطنين المصريين المتواجدين بإمارة دبي والإمارات الشمالية من مقيمين أو زائرين اتخاذ تدابير الحيطة والحذر، وذلك بالنظر إلى التطورات المرتبطة بالهجمات الآثمة التي تعرضت لها مناطق من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة أمس / الاثنين /.

ودعت القنصلية العامة - في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك - المواطنين المصريين المتواجدين إلى متابعة التعليمات الصادرة عن السلطات الإماراتية عبر قنواتها الرسمية، واتباعها بدقة، بما في ذلك مراعاة عدم نشر أو تداول أية أخبار غير صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم تصوير أو تداول صور ذات صلة بالأحداث الجارية أو بأية وقائع أخرى لا تتفق مع ما صدر من توجيهات من الجهات الإماراتية خاصة وأن عدم اتباع هذه التعليمات تعد مخالفة للقوانين الإماراتية، وتضع مرتكبيها تحت طائلة القانون الإماراتي، وما يرتبط بذلك من توقيع العقوبات وفقا للقوانين الإماراتية ضد المخالفين من جانب السلطات الإماراتية.

وأكدت أهمية المتابعة المستمرة من جانب السادة المسافرين عبر المطارات لما يصدر من تحديثات متوالية من جانب شركات الطيران الحاجزين عليها بخصوص تشغيل رحلاتها، وذلك من خلال المواقع الرسمية لهذه الشركات على شبكة الإنترنت وصفحاتها الموثقة عبر وسائل التواصل الإلكترونية، وكذلك عبر الاتصال المباشر مع مكاتب هذه الشركات، فضلا عن متابعة المواقع الرسمية للمطارات على شبكة الإنترنت والتي توضح حركة الطيران بها.