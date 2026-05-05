انطلاق المرحلة التنفيذية لاحتفالية عيد الأضحى الكبرى بالغردقة

أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، انطلاق المرحلة التنفيذية لاحتفالية عيد الأضحى المبارك بمدينة الغردقة، وذلك عقب اجتماع تنسيقي موسع ضم الشركة المنظمة وكافة الجهات التنفيذية المعنية، مؤكداً أن العمل الفعلي يبدأ فوراً على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع حضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، ورئيس حي شمال، ومدير مكتب المحافظ، إلى جانب ممثلين عن قطاعات الصحة والإسعاف، وشركة المياه، والجهات الخدمية المختلفة، حيث تم تحديد اختصاصات كل جهة بدقة، وتوزيع المهام بما يضمن جاهزية موقع الحفل في الموعد المحدد.

ووجّه المحافظ بضرورة التنسيق الفوري مع هيئة الطيران المدني، والإسعاف، والحماية المدنية، في إطار الاستعدادات المكثفة لتأمين الفعالية، بما يعكس مستوى عالياً من الجدية والتنظيم لحدث بهذا الحجم.

وعلى الصعيد الميداني، تبدأ الوحدة المحلية لمدينة الغردقة أعمال تسوية أرض الموقع وتوصيل مصادر المياه، فيما يتواجد ممثلو الهلال الأحمر طوال فترة الاحتفالية لتقديم الدعم والخدمات الإنسانية. كما تم تحديد مواقع الدعاية والإعلان في مختلف أنحاء المدينة تمهيداً لإطلاق الحملة الترويجية.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة المنظمة، عقب الانتهاء من التجهيزات الأولية، في إدخال المعدات واللوجستيات اللازمة، بما يشمل المطاعم والحمامات والمنشآت الخدمية المتكاملة، بهدف تقديم تجربة متميزة للزوار.

وتأتي هذه الاستعدادات لتنظيم احتفالية كبرى تستمر لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الأضحى المبارك، وتتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والفنية المناسبة لجميع الأعمار، على أن تُختتم بحفل غنائي ضخم يحييه أحد أبرز نجوم الفن العربي.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن هذه الفعالية تمثل رسالة واضحة تعكس مكانة الغردقة كوجهة سياحية متميزة، مشيراً إلى أن الهدف هو تقديم نموذج ناجح لاحتفالات متكررة سنوياً تسهم في تعزيز مكانة المدينة على خريطة السياحة والترفيه إقليمياً ودولياً.

من جانبه، قال الخبير السياحي سامح جمعة إن تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى يعكس تطور البنية التحتية السياحية في مدينة الغردقة وقدرتها على استضافة أحداث دولية، مشيراً إلى أن الاحتفالية ستسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية وجذب مزيد من السائحين الأجانب خلال موسم العيد.

وأضاف جمعة أن التنسيق بين الجهات التنفيذية والشركة المنظمة يعد عاملاً حاسماً في نجاح الحدث، مؤكداً أن تقديم تجربة متكاملة للزائرين سيعزز من الصورة الذهنية الإيجابية للمقصد السياحي المصري، ويدعم جهود الدولة في الترويج لمدن البحر الأحمر كوجهات سياحية تنافسية على المستوى العالمي.