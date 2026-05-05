رئيس قبرص: متضامنون مع الإمارات عقب الهجمات الصاروخية الأخيرة

أعرب رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس، عن تضامن بلاده مع الإمارات العربية المتحدة، عقب الهجمات الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفتها، مؤكدا دعم قبرص الكامل لدولة الإمارات وقيادتها.

وفي منشور له على منصة إكس، قال خريستودوليدس إنه "يدين بشدة" هذه الهجمات، معربا عن تضامنه مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وشعب الإمارات.

وشدد على أن قبرص تقف بحزم إلى جانب الإمارات وشركائها الإقليميين، مؤكدا التزامهم المشترك بخفض التصعيد، والاحترام الكامل للقانون الدولي، وتعزيز السلام والاستقرار.

كما سلط خريستودوليدس، الضوء على التداعيات الأوسع نطاقا لعدم الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن أمن الشرق الأوسط مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن أوروبا.