تقديم خدمات بيطرية شاملة لأكثر من 1700 حالة خلال قافلة مجانية بالغربية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بمركز سمنود في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية بمراكز وقرى المحافظة لحماية الثروة الحيوانية، وتم خلالها تقديم الخدمات البيطرية لـ 1793 طائرا وماشية.

جاء ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة والمجتمع، والسيد عبدالعال رئيس مركز ومدينة سمنود.

وأشارت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التى ضمت الدكتور السيد الصاوى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور عبدالمنعم علام مدير الإدارة البيطرية بمركز سمنود، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 153 حيوان وماشية ،و 1640طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضافت، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.