أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

يشير متخصصون إلى أن تناول الشاي بكميات كبيرة، تتجاوز 3 إلى 4 أكواب يوميًا، قد ينعكس سلبًا على صحة الكبد، ورغم ما يحتويه الشاي من فوائد مثل دعم الهضم واحتوائه على مضادات الأكسدة، فإن الإفراط في تناوله قد يسبب ضغطًا على الكبد ويؤدي إلى تراكم بعض السموم.

ويؤكد الأطباء أن التوازن هو الأساس للحصول على فوائد الشاي دون أضرار، مع ضرورة الانتباه لأي مؤشرات غير معتادة مثل الإرهاق المستمر أو تغير لون البول، والتي قد تكون علامة على وجود مشكلة.

ويؤكد الاطباء الاعتدال في شرب الشاي، بمعدل كوب أو اثنين يوميًا، يظل الخيار الأفضل للحفاظ على الصحة دون التعرض لمخاطر محتملة.

وفى هذا التقرير نقدم لك أضرار الاكثار من الشاى

1-الشاي يحتوي على مادة الكافيين بنسبة عالية وهي كذلك مخدر قد يؤدي إلى إدمانه وبالتالي يتسبب ذلك في حدوث إضطرابات النوم "الأرق المزمن" وإدرار البول الناتج عنه قد يؤدي إلى إصابة الجسم بالجفاف.

2- تناول كميات كبيرة من الشاي يومياً قد يؤدي إلى تكون حصى الكلى والمثانة لإحتوائه على نسبة من الأوكسالات.

3- تناول الشاي بشكل متكرر يومياً قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم الأنيميا وذلك لأنه يقلل من إمتصاص الحديد في الجسم.

المصدر:بولد سكاى