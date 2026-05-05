قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة خاصة.. ماذا قال جوارديولا للاعبي مانشستر سيتي بعد التعادل مع ايفرتون والابتعاد خطوة عن الأرسنال؟
كامل الوزير: مستقبل التنمية يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة
سنتكوم: حاملة الطائرات جورج بوش تعبر بحر العرب.. وارتفاعات هائلة في البنزين
رئيس الوزراء: تطوير المطارات وتحويلها لمراكز لوجستية عالمية أولوية قصوى
أسامة ربيع: قناة السويس أحد الشرايين الرئيسية النابضة لحركة التجارة العالمية
جوزيف عون: نؤكد تضامن لبنان الكامل مع الإمارات وقيادتها وشعبها
يتحرك دون سائق.. النقل تطلق تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل أمام الجمهور غدًا | صور
الاحتلال يشن اقتحامات واسعة في الضفة ويهدم منشآت فلسطينية
توثيق الطلاق في 15 يوما.. والزوجة ترث حال امتناع الزوج قبل الوفاة| تفاصيل مشروع القانون
رغم التعطيل الإسرائيلي.. مصر تواصل دعمها الإنساني لغزة عبر قافلة “زاد العزة” الـ 189
مفوض الطاقة الأوروبي: العالم يواجه أشد أزمة طاقة وسط ارتفاع التكاليف بعد الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتابع خطة طرح تشغيل المطارات للقطاع الخاص وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، من بينها مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية.

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتطوير المطارات المختلفة، باعتبارها الواجهة الأولى لمصر أمام العالم ومحركاً رئيسياً لقطاعي السياحة والاستثمار.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة المضي قدماً في خطط طرح المطارات للتشغيل من قبل القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الخطوة تستهدف بالأساس تحقيق أقصى استفادة من خبرات القطاع الخاص الدولية في إدارة المرافق الحيوية، وضمان جودة التشغيل وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

كما لفت رئيس الوزراء إلى ضرورة الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع وتعظيم العائد منها، مع العمل على استدامة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بما يليق بمكانة مصر، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحويل المطارات المصرية إلى مراكز لوجستية وتجارية عالمية قادرة على المنافسة وجذب المزيد من الحركة الجوية والشحن الجوي، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، والتي تشمل في مرحلتها الأولى طرح 20 مطاراً أمام الشركات والتحالفات العالمية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يهدف بالأساس إلى نقل الخبرات التشغيلية الدولية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين لتعزيز تنافسيتها، مع التشديد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول وسيادتها عليها.

وأوضح الوزير أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، حيث يجري العمل بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كاستشاري استراتيجي لضمان حوكمة عملية الطرح، وصياغة نموذج تشغيل عالمي يضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتطوير البنية التحتية للمطارات، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

كما أشار وزير الطيران إلى أن الوزارة تركز حالياً على التوسع في الطاقة الاستيعابية للمطارات الرئيسية، وعلى رأسها مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والذي يستهدف إضافة طاقة استيعابية تبلغ 30 مليون راكبٍ سنوياً، ليرفع إجمالي طاقة المطار إلى أكثر من 60 مليون راكبٍ سنوياً؛ لافتاً إلى أن هذا المشروع يتزامن مع خطة طموحة لتعميم التحول الرقمي الشامل وتطبيق مفاهيم "المطارات الذكية"، والتي بدأت ثمارها تظهر من خلال التفعيل الكامل لـ "منظومة معلومات الركاب المسبق (API)"، التي ساهمت في إلغاء "بطاقات التعارف" الورقية واستبدالها بنظام إلكتروني متكامل في جميع المطارات المصرية، وهو ما ساعد في تقليص زمن الإجراءات بمعدلات قياسية وتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة وأماناً، بما يدعم مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائحٍ بحلول عام 2030.

طرح المطارات طرح تشغيل المطارات مجلس الوزراء مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

خطوط محمول

وداعًا للنصب الإلكتروني| تحرك جديد من الاتصالات.. وعقوبات رادعة للمخالفين وخبير سيبراني يوضح طرق الحماية

امطار

انخفاض الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 5 مايو

انبي

75 مليون بداية تفاوض.. إنبي يحدد سعر انتقال نجمه إلى بيراميدز

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

الزمالك

تعديلات بالهجوم.. الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام سموحة

ترشيحاتنا

جامعة بني سويف

تزامنًا مع انتهاء الدراسة... تربية بني سويف تنظم ندوة حول كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية

اللقاء

رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض تطور الموانئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد

وزير الثقافة خلال جولة بالمكتبة

وزيرة الثقافة : دعم الحرف اليدوية وتوثيق التراث أولوية

بالصور

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفلة مشتول القاضي بالشرقية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

في موسمه.. فوائد خارقة عند تناول البطيخ

فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد