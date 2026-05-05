استقرار في الأحوال الجوية بالإسكندرية وتوقعات بأمطار خفيفة

تشهد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، موجة الطقس المعتدل نسبيا، المصاحب بانخفاض في درجات الحرارة ورياح متوسطة الشدة على أنحاء متفرقة في مدينة الإسكندرية.

طقس متقلب بالاسكندرية

وقد شهدت المحافظة على مدار الأيام الماضية موجة طقس متقلب وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ووفقا لهيئة الارصاد الجوية، تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية، استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق واسعة، يصاحبها طقس معتدل نسبياً خلال ساعات النهار، يميل إلى البرودة مع تقدم ساعات المساء، ويزداد الإحساس بالبرودة بشكل واضح خلال الليل والصباح الباكر.

استمرار نشاط الرياح

وتستمر الرياح في نشاطها على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في المناطق المفتوحة والساحلية، مع احتمالات تأثيرها على حركة الملاحة البحرية نتيجة اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج بشكل نسبي.

أمطار متفاوتة واستعدادات مستمرة

وتشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تكون متوسطة أحياناً، مع متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة للتعامل الفوري مع أي تداعيات ناتجة عن التغيرات الجوية، وضمان انتظام حركة المرور واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.