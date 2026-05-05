أول بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية عن تبرعات دنيا فؤاد محاربة السرطان

أصدر ديوان عام محافظة الإسماعيلية بيانًا حذر فيه من قيام أشخاص ومجموعات بجمع أموال وتبرعات بهدف مساعدة الآخرين؛ وذلك دون حصول على تصريح جمع أموال من الجهات المختصة.

وجاء بيان المحافظة عقب كشف حقيقة ادعاء بلوجر شهيرة بالاسماعيلية تدعى “د .ف" إصابتها بمرض السرطان وحصولها على أموال طائلة وتبرعات من المواطنين ومشاهير بدعوى مصاريف العلاج.

وشهدت محافظة الإسماعيلية على مدار الثلاثة ايام الماضية تحريك بلاغات ودعاوى قضائية ضد المدعوة البالغة من العمر ٢٧ عام واسرتها بعد الكشف عن كذب ادعاءها المرض الذي تربحت من وراءه اموالا طائلة على حد ما تم وصفه.



وجاء في بيان المحافظة انه بناءً على ما تم رصده على صفحات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من حالات جمع مال دون الحصول على ترخيص بالجمع، تتوجه مديرية التضامن الاجتماعي بالتنويه بالتالي:

أن أي تصدي للجمهور لجمع المال لمساعدة الحالات المرضية وخلافه بالإعلان عنها بأي وسيلة من وسائل الإعلان يعد مخالفًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وطبقًا لمواد القانون.