تراجع طفيف لمؤشر بورصة عمان.. وتداولات بـ13.3 مليون دينار

سجلت بورصة عمّان، اليوم /الثلاثاء/، حجم تداول إجمالي بلغ نحو 13.3 مليون دينار، بما يعادل حوالي 18.7 مليون دولار من خلال تداول 6.8 مليون سهم عبر 4682 صفقة.

وانخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى مستوى 3838 نقطة، بنسبة تراجع 0.3%، وجاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.31%، في حين ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.13%، وسجل قطاع الصناعة زيادة طفيفة بلغت 0.01%.

وعلى مستوى أداء الشركات، أظهرت بيانات التداول ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة من إجمالي 93 شركة تم التداول عليها، بينما تراجعت أسهم 34 شركة، واستقرت باقي الشركات دون تغيير.