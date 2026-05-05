متابعات ميدانية مكثفة لسير امتحانات النقل بمعاهد إدارة الداخلة بالوادى الجديد

أجرى الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بعدد من معاهد إدارة الداخلة التعليمية، لمتابعة سير امتحانات النقل الابتدائي والثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 /2026م.

وتفقد فضيلته معهد عزب القصر الثانوي، ومعهد عزب القصر الابتدائي، ومعهد القصر الابتدائي الإعدادي الثانوي بإدارة الداخلة التعليمية، وتابع لجان الامتحان، وأعمال الكنترول مؤكدا على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تقدير الدرجات، والرصد أولا بأول، والالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات.

واستقبل معهد موط الابتدائي وفدا من قيادات المنطقة ضم الشيخ محمد إسماعيل مدير إدارة شؤون القرآن الكريم والدكتورة انتصار محمد عيد مدير إدارة التوجيه الفني وفي حضور الشيخ محمد الزهري مدير إدارة الداخلة التعليمية، بهدف الاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحان.

كما انتقل الشيخ محمد إسماعيل مدير إدارة شؤون القرآن الكريم والشيخ محمد الزهري مدير إدارة الداخلة التعليمية للمرور على معهدي الهنداو والعوينة، في ضوء التوجيهات بتكثيف المتابعة على أعمال الامتحانات.

وقد أدى المتعلمون بصفوف النقل الابتدائي «الثالث والرابع والخامس» امتحانهم في مواد «التربية الإسلامية والرياضيات والعلوم»، بينما أدى طلاب وطالبات النقل الثانوي الامتحان في مواد «التوحيد والثقافة الإسلامية» للصف الأول الثانوى بقسميه، و«اللغة الفرنسية والجغرافيا» للصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، و«النحو والتوحيد» للصف الثاني الثانوي القسم العلمي.