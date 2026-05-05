محافظات

جامعة دمنهور : كرامة الأستاذ الجامعي خط أحمر .. وإجراءات رادعة بواقعة الآداب

أكدت جامعة دمنهور أنها تابعت ببالغ الأسف ما تم تداوله بشأن واقعة تجاوز أحد طلاب كلية الآداب في حق أحد السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا، والتي تضمنت خروجا عن الأعراف والتقاليد الجامعية.

وتؤكد الجامعة أنها اتخذت فور  الواقعة كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، حيث تمت إحالة الطالب إلى التحقيق العاجل بمعرفة الشئون القانونية بالجامعة، مع إخطار الجهات المختصة لاتخاذ شئونها.

وشدد الدكتور إلهامي ترابيس على أن: جامعة دمنهور مؤسسة علمية عريقة تقوم على الاحترام المتبادل بين جميع منتسبيها، مشيرا إلى أن العلاقة بين الأستاذ والطالب مقدسة، وأي خروج عن التقاليد والأعراف الجامعية مرفوض شكلًا وموضوعًا، مؤكدا أن الجامعة مؤسسة للتنوير وبناء الإنسان، وليست ساحة للتجاوزات، وكرامة الأستاذ الجامعي من كرامة الجامعة ذاتها، وفي ذات الوقت، فإن الجامعة تكفل حق الطالب في التحقيق العادل وإبداء دفاعه، التزامًا بصحيح القانون ومبادئ العدالة، وسيتم تطبيق لائحة الانضباط الطلابي وقانون تنظيم الجامعات بكل دقة على المخالف أيًا كان، صونًا لهيبة الأستاذ الجامعي وكرامة المؤسسة التعليمية.

وأضاف "ترابيس" أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وفي الوقت ذاته، نرفض التعميم أو استباق نتائج التحقيق، مؤكدا ثقته في وعي الطلاب والتزام الغالبية العظمى منهم بالقيم الجامعية الأصيلة.

وتؤكد جامعة دمنهور على استمرار العملية التعليمية بكلية الآداب بصورة منتظمة، كما تؤكد الجامعة أنها لن تتهاون مع أي سلوك يمس كرامة أي من منتسبيها أو يُخل بالنظام العام داخل الحرم الجامعي، وأنها ماضية في ترسيخ قيم الاحترام والحوار كأساس للعملية التعليمية.

وتُهيب جامعة دمنهور بوسائل الإعلام كافة تحري الدقة، والامتناع عن نشر أي تفاصيل من شأنها التأثير على سير التحقيقات أو المساس بأطراف الواقعة، وتؤكد التزامها بإعلان الحقائق كاملة للرأي العام في حينه.

جامعة دمنهور قسم الجغرافيا كلية الآداب

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

تحذيرات من الكبت العاطفي وتأثيره على الصحة النفسية والسلوك لدى الأطفال.. فيديو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تؤكد دائما أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

حماة الوطن: القيادة السياسية المصرية ترفض أي اعتداء على دول الخليج

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

