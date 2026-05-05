جامعة دمنهور : كرامة الأستاذ الجامعي خط أحمر .. وإجراءات رادعة بواقعة الآداب

أكدت جامعة دمنهور أنها تابعت ببالغ الأسف ما تم تداوله بشأن واقعة تجاوز أحد طلاب كلية الآداب في حق أحد السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا، والتي تضمنت خروجا عن الأعراف والتقاليد الجامعية.

وتؤكد الجامعة أنها اتخذت فور الواقعة كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، حيث تمت إحالة الطالب إلى التحقيق العاجل بمعرفة الشئون القانونية بالجامعة، مع إخطار الجهات المختصة لاتخاذ شئونها.

وشدد الدكتور إلهامي ترابيس على أن: جامعة دمنهور مؤسسة علمية عريقة تقوم على الاحترام المتبادل بين جميع منتسبيها، مشيرا إلى أن العلاقة بين الأستاذ والطالب مقدسة، وأي خروج عن التقاليد والأعراف الجامعية مرفوض شكلًا وموضوعًا، مؤكدا أن الجامعة مؤسسة للتنوير وبناء الإنسان، وليست ساحة للتجاوزات، وكرامة الأستاذ الجامعي من كرامة الجامعة ذاتها، وفي ذات الوقت، فإن الجامعة تكفل حق الطالب في التحقيق العادل وإبداء دفاعه، التزامًا بصحيح القانون ومبادئ العدالة، وسيتم تطبيق لائحة الانضباط الطلابي وقانون تنظيم الجامعات بكل دقة على المخالف أيًا كان، صونًا لهيبة الأستاذ الجامعي وكرامة المؤسسة التعليمية.

وأضاف "ترابيس" أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وفي الوقت ذاته، نرفض التعميم أو استباق نتائج التحقيق، مؤكدا ثقته في وعي الطلاب والتزام الغالبية العظمى منهم بالقيم الجامعية الأصيلة.



وتؤكد جامعة دمنهور على استمرار العملية التعليمية بكلية الآداب بصورة منتظمة، كما تؤكد الجامعة أنها لن تتهاون مع أي سلوك يمس كرامة أي من منتسبيها أو يُخل بالنظام العام داخل الحرم الجامعي، وأنها ماضية في ترسيخ قيم الاحترام والحوار كأساس للعملية التعليمية.

وتُهيب جامعة دمنهور بوسائل الإعلام كافة تحري الدقة، والامتناع عن نشر أي تفاصيل من شأنها التأثير على سير التحقيقات أو المساس بأطراف الواقعة، وتؤكد التزامها بإعلان الحقائق كاملة للرأي العام في حينه.