قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مصر قدمت الدعم الدبلوماسي والعسكري لدول الخليج
من علامة الجزاء.. زيزو يضيف الهدف الثاني لـ الأهلي في مرمى إنبي
وزير التموين يُصدر قرارات جديدة لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وبعض الجهات التابعة
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى
تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني
ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير
الداخلية السورية: إحباط مخطط إرهابي وتفكيك خلية تستهدف زعزعة الاستقرار
9 قتلى في ضربة روسية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية
مدبولي : نعمل على خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال بالمزيد من التسهيلات الضريبية
صندوق النقد: التعامل مع تداعيات حرب إيران يستغرق من 3 إلى 4 أشهر
اختفاء فتاة إسرائيلية في ظروف غامضة باليابان
ترامب: الحصار الذي نفرضه على إيران مذهل ومحكم بشكل فولاذي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تنسيق مصري أردني لتأمين نقل الحجاج عبر خط نويبع - العقبة

قنصل مصر بالعقبة
قنصل مصر بالعقبة
أ ش أ

 أكد القنصل المصري في العقبة أحمد إسماعيل عثمان أن هناك تنسيقا وثيقا بين مصر والأردن لتأمين نقل الحجاج المصريين عبر الخط البحري (نويبع/ العقبة) خلال موسم الحج الحالي، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسلامة الحجاج.

وأوضح عثمان - في تصريح، اليوم /الثلاثاء/ - أن تخصيص نحو 5800 حاج للسفر عبر هذا الخط يعكس مستوى التعاون والتكامل بين الجانبين، مشيرا إلى أن عمليات التفويج تتم وفق خطة تنظيمية دقيقة تشمل النقل البحري عبر ميناءي نويبع والعقبة، ثم استكمال الرحلة برًا إلى الأراضي المقدسة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها شركة الجسر العربي والجهات الأردنية المعنية، خاصة في ما يتعلق بتوفير الخدمات اللوجستية للحجاج، والتي تشمل تجهيز ساحات الانتظار، وتقديم الرعاية الطبية والوجبات على متن البواخر، إلى جانب تسهيل إجراءات العبور.

وأعرب عثمان عن تطلعه إلى زيادة أعداد الحجاج المصريين عبر خط (نويبع/ العقبة) خلال المواسم المقبلة، في ظل ما يتمتع به من جاهزية وكفاءة تشغيلية، مؤكدا حرص الجانبين على توفير أعلى درجات الراحة والأمان للحجاج خلال رحلتي الذهاب والعودة.

وكانت الدفعة الأولى من الحجاج المصريين، والبالغ عددهم 90 حاجًا، قد وصلت إلى ميناء العقبة ضمن خطة لنقل نحو 5800 حاج عبر الخط البحري، حيث كان في استقبالهم القنصل المصري في العقبة، ومدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة، ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، ومفوض الشئون الاقتصادية والاستثمار الدكتور محمد أبو عمر، إلى جانب عدد من القيادات .

وتم استقبال الحجاج المصريين وتسهيل إجراءات عبورهم وفق خطة تشغيلية متكاملة، قبل نقلهم برا إلى الأراضي المقدسة عبر منفذ العمري، في إطار برنامج الحج البري/السياحي لموسم 2026.

القنصل المصري مصر لأردن نقل الحجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

صورك ارشيفية

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ترشيحاتنا

رينجر

الصين تعرض على فورد تحويل سيارة رينجر إلى كهربائية بامتياز

شيفروليه بليزر

صراع العمالقة بين فورد شيفروليه على لقب أسرع سيارة في العالم

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. موتورولا تشعل حرب البطاريات بهاتف بمواصفات احترافية وبميزات جديدة وتحديثات قوية أبل تستعد للكشف عن نظام macOS 27

بالصور

ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير

شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون

تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة سات آمون

المزيد