تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني

خضع الإعلامي تامر عبدالمنعم مقدم برنامج البصمة والذي يذاع عبر فضائية الشمس 2 للتحقيق بمقر نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة.



وقررت لجنة التحقيق بإيقاف الإعلامي تامر عبدالمنعم أسبوعا من تاريخ الواقعة وعودته وبرنامجه البصمة يوم السبت المقبل.



ومن جانبه نشر الإعلامي تامر عبدالمنعم صورة له من داخل مقر النقابة عقب التحقيق وعلق : كل الشكر والتقدير لنقابة الإعلاميين والسيد الأستاذ طارق سعده نقيب الإعلاميين والسادة مجلس النقابة.



لقد تم التحقيق والإكتفاء بالإيقاف أسبوعا على أن التقي بكم من خلال برنامج البصمة على قناة الشمس يوم السبت المقبل في تمام الساعة ٨ مساء وكل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.



وقررت نقابة الإعلاميين برئاسة الأستاذ طارق سعده إيقاف الإعلامي تامر عبدالمنعم ومنعته من الظهور في أي وسيلة إعلامية يوم السبت الماضي.



ومن جانبها أصدرت نقابة الإعلاميين بيانا صحفيا برئاسة الأستاذ طارق سعده قالت فيه :

أصدر الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين قرارا بمنع ظهور الإعلامي تامر عبد المنعم وإحالته للتحقيق مقدم برنامج البصمة.



جاء قرار نقيب الإعلاميين بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة حيث ذكر المرصد في تقريره أن المذكور خالف ميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني وعليه تم المنع من الظهور والإحالة للتحقيق.



الجدير بالذكر أن النقابة ستحدد جلسة تحقيق في غضون الأسبوع الجاري وبناء على توصيات لجنة التحقيق سيتخذ السيد النقيب قراره.



وأكد نقيب الإعلاميين أن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي لضمان رسالة إعلامية مهنية تناسب المجتمع المصري والعربي.