الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يصلي؟.. الأزهر يحذر من الضرر ويوضح الحل

أمل فوزي

لعل تكرار شكوى كثير من الزوجات والمتمثلة في سؤال : زوجي لا يصلي هل أطلب الطلاق ؟ ، تبين أهمية حسم هذه المسألة التي تتعلق بعمار البيوت أو خرابها، فعلى إجابة سؤال هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يصلي ؟ أو بصيغة الشكوى زوجي لا يصلي هل أطلب الطلاق؟ يتوقف مصير بيت ومستقبل أطفال، وحيث إن الصلاة ثاني أركان الإسلام الخمسة ، ومن ثم  لا يمكن تجاهل أو التغاضي عن تركها ، من هنا نأخذ شكوى الزوجات بأن زوجي لا يصلي هل أطلب الطلاق؟ على محمل كبير من الجد.

قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها لأنه لا يُصلي، فلا يحرم العيش معه ، فهذا السبب بمفرده لا يجعل الطلاق منه لازم، والذى يجعل الطلاق منه لازم هو سوء العشرة وعدم حسن المعاملة والأخلاق السيئة.

وأضافت “ إبراهيم ” في إجابتها عن سؤال : "زوجي لا يصلي هل أطلب الطلاق ؟.. ماذا أفعل إذا كان زوجي ووالدي أو أقارب لي تاركين الصلاة ، هل أقاطعهم وأطلب الطلاق من زوجي؟": ولا تطلبي منه الطلاق بسبب تركه للصلاة، فقد تكون نفسه لم تستقر على العادة في أداء الصلاة، لابد أن نرى طريقة تتناسب مع هذا الشخص .

وأوضحت أنه لابد من الابتعاد عن العند، وهنا عليك واجب يتلخص في بيت يعتمد على وجودك، فينبغي أن تراعى ربنا مع أولادك وتحثيهم على الصلاة ، أما زوجك فلستِ مسئولة عنه، عبادته مع الله سيسأل عنها أمام الله، فقد يكون هدم البيت أكثر ضررًا من عدم صلاة زوجك".

وأشار الدكتور على فخر، أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه وتجعل فى المنزل بركة فضلًا عن أنها عبادة.

وبين "فخر" في إجابته على سؤال :- زوجي لا يصلى فماذا أفعل معه ؟"، أنه لا يجوز للإنسان أبدًا أن يتخلف عن الصلاة لأنها عماد الدين حيث نبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى هذا الامر وذلك لأن الصلاة هي التي تفرج الكروب وهذا معنى يجب ان يكون واضحا في الأذهان.

ونصح قائلاً: فعليكِ أن تقومي مع زوجكِ بعدة أمور حتى تحببيه فى الصلاة وهى أولًا أن تدعى زوجكِ الى سبيل الله لقوله تعالى {ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان».

وتابع: هناك من يقبل النصيحة مشافهةً وهناك من يقبل النصيحة بطرق مختلفة وذلك بأن تصلى أمامه فبهذه الطريقة من الممكن ان تدعيه للصلاة ثم عليكِ أن تحثيه على الصلاة بطريقة تحببه فيها الى أن يستجيب لها ثم عليكِ أن تدعو له بأن يرزقه الله الهداية والقدوم على الصلاة".

ونوه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بالدار، بأنه ينبغي على الزوجة أن تدعو لزوجها بصلاح الحال، وتواظب على الدعاء بشكل دائم له؛ فالله – سبحانه وتعالى- قادر على هدايته.

وأكد أن الدعاء هو محور المسلم في جميع أحواله، حيث نبهنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كثيرًا على أن الدعاء ليس ألفاظًا تقال ولكنه حالة بين العبد وربه وتضرع ورقة قلب وخشوع نفس وسجود روح فهو حقيقة الافتقار الى العزيز الغفار.

واستطرد : وينبغي على المسلم أن يستحضر الدعاء دائمًا في جميع أحواله وأموره في حال الشدة والرخاء وفى حال اليسر والعسر؛ فعندما التقم الحوت سيدنا يونس -عليه السلام- شفعت فيه الملائكة بأنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فرغم أن سيدنا يونس في أوج غناه وأبهى قوته استشعر الضعف لمولاه والفقر لسيده".

أفاد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه لا يحرم العيش معه ولا تطلبي منه الطلاق لهذه الأسباب، فزوجكِ الذى لا يصلى ولا يصوم ويتلفظ بألفاظ سيئة كسب الدين فهذه الأسباب بمفردها لا تجعل الطلاق منه لازم، والذى يجعل الطلاق منه لازم هو سوء العشرة وعدم حسن المعاملة والأخلاق السيئة.

ولفت الى أن الامتناع عن الصلاة والصوم معصية لكن لا يلزم الزوجة الطلاق والتلفظ بألفاظ غير لائقة معصية لكنه لا يلزم الزوجة حال كون زوجها على هذا الوصف أن تطلب الطلاق فلا يجب عليها أن تسعى للطلاق من زوجها، ربما كان هناك أشياء أخرى إيجابية في شخصيته كان ينفق عليها ويراعي احتياجاتها، فربما يكون أسباب ترك الصلاة متعددة وليست بالضرورة يلزم من كون الزوج لا يصلى ويتلفظ بألفاظ غير لائقة في الدين أن يكون الحال هو الطلاق.

