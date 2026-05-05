ديني

أمين الإفتاء: الزكاة فريضة جعلها الله في أنواع متعددة من المال

أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة فريضة شرعها الله تعالى وجعلها في أنواع متعددة من المال، تشمل الذهب والفضة والنقود، وكذلك الزروع والثمار والأنعام بشروطها المعروفة، موضحًا أن الهدف منها تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الغني والفقير داخل المجتمع.

أمين الفتوى: الزكاة نظام تكافلي يحقق التوازن والرحمة داخل المجتمع

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الزكاة تحمل بعدًا إنسانيًا عميقًا، حيث تجعل الغني يشعر بحاجة الفقير، وتدفعه إلى مواساته بماله، بما يحقق التراحم والتكافل.

 

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا النظام يمنع وجود فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع، فلا يبقى غني في رفاهية مطلقة وفقير في حاجة شديدة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا المعنى يظهر بوضوح في التشريعات الإسلامية التي تضمن وصول الخير إلى الفقراء، وتغرس في النفوس روح المحبة والرضا. 

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأعياد ومنها عيد الأضحى تعزز هذا المعنى من خلال شعيرة الأضحية التي تُدخل السرور على الفقراء وتحقق المشاركة المجتمعية، بما يجعل المجتمع أكثر ترابطًا وتكافلًا وسعادة.

