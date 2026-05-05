قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحفظ دفاعي من سموحة والزمالك بعد مرور 35 دقيقة
باكستان تتحرك لاحتواء الأزمة.. دعوات للتهدئة وتفاؤل بتقدم محادثات واشنطن وطهران
مصادر لـ صدى البلد: وزير الصحة يستقبل جثمان الفنان هاني شاكر في مطار القاهرة
مباريات الحسم بالدوري| أحمد موسى: التحكيم المصري بخير
أحمد موسى: مصر قدمت الدعم الدبلوماسي والعسكري لدول الخليج
من علامة الجزاء.. زيزو يضيف الهدف الثاني لـ الأهلي في مرمى إنبي
وزير التموين يُصدر قرارات جديدة لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وبعض الجهات التابعة
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى
تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني
ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير
الداخلية السورية: إحباط مخطط إرهابي وتفكيك خلية تستهدف زعزعة الاستقرار
9 قتلى في ضربة روسية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الأموات يدركون مرور الوقت كما ندركه؟.. أمين الإفتاء يجيب

زيارة الأموات
زيارة الأموات
أحمد سعيد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول ما إذا كان الأموات يشعرون بزيارة الأحياء لهم، وهل يدركون مرور الوقت كما ندركه نحن.

هل الأموات يدركون مرور الوقت كما ندركه؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أنه يجب التفريق بين شعور الأموات بالزيارة وإحساسهم بمرور الزمن، مبينًا أن الأموات يشعرون بزيارة الأحياء لهم، وقد ورد ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يُسلّم على أهل المقابر، وأخبر أن الأموات يردون السلام، لكن الله حجب عنا سماع ردهم.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الميت يفرح بدعاء الأحياء له، كما يفرح الإنسان بالهدية، مستشهدًا بما ورد في السنة من أن الدعاء يصل إلى الميت ويكون سببًا في سروره، مؤكدًا أن هذا من صور البر بعد الوفاة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن إحساس الأموات بمرور الوقت يختلف عن الأحياء، إذ إن إدراك الزمن مرتبط في الدنيا بتعاقب الليل والنهار، وهو ما لا وجود له في عالم البرزخ، موضحًا أن الميت لا يشعر بالوقت كما نشعر به، وأن فترة الانتظار إلى يوم القيامة تمر عليه وكأنها لحظة واحدة.

دعاء للميت

يحرص المؤمن على ترديد أفضل أدعية للميت بعد الفجر، طمعًا في رحمة الله ومغفرته للمتوفى.

  • اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه. اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.
  • اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال. اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيراً إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.
  • اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.
  • اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.
    احسن دعاء للميت فى الجمعة الثانية من شوال
    اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم".
  • اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته.

دعاء للميت بالمغفرة والرحمة

اللهم أنت ربنا وربه، خلقته ورزقته، أحييته وكفيته، فاغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده” .

اللهم عبدك فلان قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، ولا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه”

اللهم أصبح عبدك – إن كان صباحا – وإن كان مساء قال: اللهم أمسى عبدك قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه ” .

اللهم عبدك فلان، أنت خلقته إن تعاقبه فبذنبه، وإن تغفر له فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم صعد روحه في السماء، ووسع عن جسده الأرض، اللهم نور له في قبره، وأفسح له في الجنة، واخلفه في أهله، اللهم لا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ” .

الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء هل يشعر الأموات بزيارتنا ومرور الوقت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

مشروع قانون الأسرة

لأول مرة.. شروط الطلاق في مشروع قانون الأسرة الجديد

ترشيحاتنا

وزير البترول يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع البترول والغاز

وزير البترول يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز الشراكة الإستراتيجية في قطاع البترول والغاز

الذهب

رغم ارتفاعه عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

البيض

اتجاه حول تصديره.. مفاجأه في أسعار البيض اليوم بالأسواق

بالصور

ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير

شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون

تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة سات آمون

المزيد